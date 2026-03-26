El Banco de México tendrá su junta de política monetaria este jueves 26 de marzo, pero puede que la inflación le haya echado a perder los planes para reducir la tasa de interés referencial en esta junta. Banamex prevé que la junta tenga una decisión dividida en medio de una elevada incertidumbre internacional y los choques inflacionarios acumulados. “Consideramos que Banco de México mantendrá mañana sin cambios la tasa de interés objetivo en 7.00% en una decisión por mayoría. La mayoría de los miembros de la Junta había manifestado en comunicaciones recientes cierta urgencia por continuar con los recortes a la tasa de referencia, a pesar de las presiones al alza derivadas de impuestos y aranceles que ya se traducen en incrementos de mercancías no alimenticias, así como aumento acumulado en costos laborales. Incluso, en general, no han manifestado gran preocupación por los efectos del choque global a los precios de los energéticos sobre la inflación en México, ni por el repunte de los precios agrícolas de quincenas anteriores”, dijo Banamex. Pese a este panorama, el área de Análisis Económico de Banamex señala que el banco central pondrá pausa en la decisión de este jueves, considerando la inflación de la primera quincena de marzo, que rebasó las expectativas, debido al fuerte incremento en el jitomate, refrescos y cigarros. Además, existen riesgos emergentes por la guerra entre Estados Unidos e Irán, lo que podría incrementar la inflación, a partir particularmente del precio del petróleo y sus derivados y afectar los mercados financieros. Banamex señaló que pese al incremento de la inflación, no habrá un incremento en la guía futura ni en los pronósticos para la convergencia a la meta de 3%, establecida durante el segundo trimestre de 2027. “Por otro lado, consideramos que la guía futura se mantendrá sin grandes cambios respecto a la decisión anterior, señalando que hacia delante, la Junta de Gobierno valorará realizar ajustes adicionales a la tasa de referencia”, mencionó. La decisión de mañana solo será una pausa en la política monetaria de Banxico, pues Banamex todavía dice que habrá tres recortes de tasa este año.