Recientemente, la Cámara de Diputados de México aprobó por unanimidad una iniciativa sobre desconexión digital, cuyo objetivo es garantizar que los trabajadores no tengan la obligación de responder mensajes, llamadas o correos fuera de su horario laboral. Cabe destacar que el derecho a la desconexión digital ya fue reconocido en diversos países, con el propósito de proteger el tiempo personal de los trabajadores frente a las exigencias del entorno digital. Ya sea durante fines de semana, días de descanso o vacaciones, los empleados ya no estarán obligados a atender a sus jefes, independientemente de cuál sea el motivo del llamado. El 3 de marzo, la Cámara de Diputados aprobó con 447 votos a favor y sin votos en contra ni abstenciones el proyecto de decreto que propone modificar y añadir disposiciones a la Ley Federal del Trabajo (LFT) para incorporar formalmente este derecho. Posteriormente, la propuesta fue remitida a la Cámara de Senadores para su análisis legislativo. Según se informó, el dictamen fue elaborado a partir de tres iniciativas presentadas por los diputados Eduardo Castillo López y Maiella Gómez Maldonado, ambos de Morena, así como por Miguel Ángel Sánchez Rivera, de Movimiento Ciudadano. A pesar de que cada propuesta contenía particularidades, todas coincidían en reconocer la desconexión digital como parte del derecho a un trabajo digno y en promover un mejor equilibrio entre la vida laboral y personal. El artículo 132 establecería que los empleadores deberán respetar este derecho y crear políticas internas que lo garanticen. Asimismo, se plantea que su aplicación deberá tomar en cuenta la naturaleza del trabajo y los acuerdos alcanzados entre empleadores, trabajadores o sus representantes. El proyecto final contempla reformas a los artículos 3 Ter y 132 de la LFT. En el artículo 3 Ter se incluiría la definición de desconexión digital como el derecho de las personas trabajadoras a abstenerse de participar en cualquier comunicación con su centro de trabajo una vez concluida la jornada laboral, así como durante: La legislación laboral mexicana ya contempla la desconexión digital, pero únicamente para quienes trabajan bajo el esquema de teletrabajo o home office. En el artículo 330-E se establece que los empleadores deben respetar el derecho de las personas que laboran a distancia a desconectarse una vez finalizada su jornada. Esta disposición se incorporó durante la pandemia del Covid-19, cuando el trabajo remoto se volvió común y muchas personas comenzaron a enfrentar jornadas más extensas debido a la percepción de que debían permanecer disponibles en todo momento.