El Gobierno de México comenzó con la entrega de pagos correspondientes al bimestre noviembre-diciembre de 2025 para los distintos programas de Pensiones del Bienestar, que incluyen apoyos para adultos mayores, personas con discapacidad, mujeres y madres trabajadoras.

De acuerdo con la Secretaría de Bienestar, los depósitos se realizarán de forma escalonada según la letra inicial del primer apellido de cada beneficiario. Los pagos pueden cobrarse a partir del día asignado, directamente desde la tarjeta del Bienestar.

Cuando inicia el pago de las Pensiones del Bienestar este mes

El calendario oficial establece que los pagos del último bimestre del año arrancan el 4 de noviembre de 2025 . Ese día corresponde a las personas cuyo primer apellido inicia con la letra “B”, quienes podrán disponer de su recurso desde esa fecha.

Las transferencias se realizan de manera directa, sin intermediarios ni necesidad de acudir a ventanillas, a través de las tarjetas del Banco del Bienestar. Los depósitos estarán disponibles durante las primeras semanas del mes hasta cubrir todas las letras del abecedario.

La dependencia recordó que cada beneficiario recibirá su monto completo según el programa al que pertenece, sin necesidad de realizar trámites adicionales.

Programas incluidos en el pago de noviembre-diciembre

En este bimestre se entregarán los apoyos correspondientes a los programas Pensión para el Bienestar de las Personas Adultas Mayores, Pensión para Personas con Discapacidad, Mujeres Bienestar y Madres Trabajadoras . Cada uno mantiene su monto habitual, que varía de acuerdo con el tipo de pensión.

Bajo este contexto, la Secretaría de Bienestar insistió en que cualquier duda puede resolverse tanto a través de las cuentas oficiales del Gobierno de México, como en las sedes regionales del programa.

Cómo consultar la fecha de pago de las Pensiones del Bienestar

Ingresa al portal oficial: entra a gob.mx/bienestar, el sitio oficial de la Secretaría de Bienestar.

Busca el calendario de pagos: dentro del portal, selecciona la sección de “Pensiones y Programas para el Bienestar” o revisa las redes sociales oficiales del @bienestarmx.

Identifica la letra de tu primer apellido: ubica en el calendario la letra inicial de tu primer apellido, ya que los pagos se organizan en orden alfabético.

Verifica la fecha correspondiente: consulta el día exacto del depósito asignado a tu letra para el bimestre noviembre-diciembre 2025.

Espera el depósito programado: los pagos se realizan directamente en tu tarjeta del Banco del Bienestar, sin necesidad de acudir a módulos.