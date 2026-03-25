Este miércoles, 25 de marzo de 2026, la cotización deleuro llegó a 20.5385 MXN al cierre de los mercados en México. En base a esta cifra, el cambio que este activo ha tenido respecto a la sesión de inicio es de -0.51%. En la última semana, la cotización del Euro ha experimentado un leve aumento del 0.35%, mientras que en el último año ha mostrado una disminución del 5.96% en su valor. En México, en los últimos 10 días, durante los últimos 10 días, la cotización del euro mostró una tendencia a la baja en varias ocasiones, aunque también experimentó un aumento significativo en ciertos momentos. a pesar de las fluctuaciones, se mantuvo estable en algunos días, lo que sugiere una cierta volatilidad en el mercado. en general, la tendencia parece indicar una presión negativa sobre la moneda europea. La volatilidad económica de la última semana del Euro, con un 8.5346%, es menor que la volatilidad anual del 8.6023%, lo que indica que su comportamiento es mucho más estable en el último año. La cotización del Euro hoy muestra una tendencia positiva, ya que el dato de 3 días consecutivos indica un aumento en su valor. Esta tendencia se ha mantenido estable en los últimos días, lo que sugiere un fortalecimiento de la moneda europea frente a otras divisas. El análisis de esta tendencia sugiere que el Euro podría continuar ganando valor si se mantienen las condiciones económicas favorables en la zona euro. En el último año, el Euro ha llegado a cambiarse en el mercado mexicano a un importe máximo de 21.1 MXN, mientras que su nivel más bajo ha sido 20.2 MXN. Para evitar posibles estafas, la recomendación para quienes necesiten comprar o vender divisas es recurrir a las siguientes alternativas: _ Sucursales bancarias. _ Casas de cambio autorizadas por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. _ Activos ETFs (Exchange-Traded Funds). Esta última alternativa ofrece la posibilidad de comprar acciones cotizadas en dólares que replican el valor de dicha divisa con respecto al peso, que equivale a comprar la moneda física. Sin embargo, es necesario acudir a especialistas de casas de Bolsa para saber cómo operar de la mejor manera. El Banco Azteca detalló en su portal web que las personas pueden adquirir hasta 4999 dólares por operación en sus sucursales y hasta 30.000 dólares mensuales. El único exigencia que exige la entidad es que el cliente presente una identificación oficial vigente, como el INE, el pasaporte, passport card americano o forma migratoria. Por otro lado, el banco ofrece a sus clientes un seguro por robo gratis durante las siguientes cinco horas de realizada la operación. El monto a cubrir sin costo es de hasta 7500 pesos mexicanos.