De acuerdo con el calendario oficial, el próximo lunes 23 de marzo, día en que se celebra el Día de San José, será feriado en Colombia. Al tratarse de una fecha no laborable, muchos trabajadores se preguntan cuánto deben recibir si les corresponde trabajar durante esta jornada especial. Esta fecha hace parte de los 18 festivos obligatorios del año, por lo que millones de personas aprovechan este día para descansar y compartir en familia. Sin embargo, algunas empresas mantienen sus operaciones, lo que hace fundamental que los empleados conozcan qué pago adicional les corresponde. Con la reforma laboral ya aprobada y en vigencia en todo el país, tener claridad sobre cómo se remunera el trabajo en días festivos como el Día de San José es clave para evitar confusiones, retrasos en los pagos o posibles incumplimientos por parte de los empleadores. La reforma laboral fijó nuevos criterios para el pago de los días feriados trabajados. El objetivo de la nueva normativa es establecer un recargo del 100% sobre el salario ordinario, proporcional a las horas laboradas durante domingos y festivos. No obstante, esta medida se aplicará de forma progresiva. El aumento en el recargo se implementará de la siguiente manera: Por lo tanto, quienes trabajen durante el feriado de este lunes deberán recibir un pago equivalente a su jornada habitual multiplicada por 1.8. En caso de incluirse horas nocturnas, extras o dominicales adicionales, el valor final a percibir será aún mayor. El año 2026 recién comienza y los habitantes podrán disfrutar de los siguientes días de descanso: