La Secretaría de Educación Pública (SEP) confirmó la implementación de una nueva estrategia nacional que incluirá evaluaciones periódicas del bienestar emocional de estudiantes de secundaria y bachillerato en distintas regiones del país.

El titular de la SEP, Mario Delgado Carrillo, explicó que la iniciativa busca atender el bienestar psicológico de los adolescentes mediante acciones de seguimiento y acompañamiento dentro del ámbito escolar.

Confirmado por la SEP: habrá un nuevo y riguroso examen para los alumnos y será en las escuelas de todo el país (foto: archivo).

Aunque no será una evaluación tradicional con calificaciones, el programa “El ABC de las emociones”, presentado por el Gobierno de México, incorporará herramientas para detectar posibles señales de alerta en adolescentes y fortalecer el seguimiento de su bienestar dentro de las instituciones educativas.

¿Cómo se aplicará la nueva evaluación emocional en las escuelas?

La subsecretaria Tania Rodríguez Mora señaló que los materiales incluirán contenidos relacionados con la salud mental, el manejo de las emociones, el impacto de las redes sociales y las señales de alerta que indican cuándo es necesario solicitar ayuda.

La estrategia contempla actividades semanales, materiales educativos y orientación profesional para acompañar el bienestar emocional de los estudiantes. De esta manera, las escuelas podrán contar con herramientas para identificar posibles situaciones de riesgo y brindar apoyo de manera oportuna.

Se distribuirán 18 millones de guías informativas

Habrá una hora semanal de actividades socioemocionales

Se realizarán asambleas y pláticas con especialistas

Participarán los docentes, familias y cuidadores

Estrategia nacional integral de salud mental y prevención de riesgos

El programa impactará a más de 6 millones de estudiantes de entre 14 y 18 años, con el apoyo de 678 mil docentes y la participación de millones de familias, en un modelo de intervención integral.

Delgado Carrillo subrayó que esta política responde a datos preocupantes y afirmó que “las escuelas son espacios de comunidad, convivencia y desarrollo integral”, donde se busca prevenir el suicidio, la violencia y el malestar psicológico.