La reducción de la jornada laboral en México ya tiene una ruta definida. Después de más de 100 años sin modificaciones, el límite semanal pasará de 48 a 40 horas, aunque el cambio no será inmediato y se aplicará de manera gradual.

De acuerdo con la información compartida por el Gobierno de México y la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, la reforma comenzará a implementarse en 2027 y llegará a las 40 horas semanales en 2030. Algunos sectores económicos serán los más beneficiados por esta transformación laboral.

Adiós a la reducción de la jornada laboral: quieren que los empleados trabajen más horas y sin pausas para compensar el día libre (foto: archivo).

Estos son los trabajadores que podrían beneficiarse más con la jornada de 40 horas

El Gobierno de México identificó cinco sectores que tendrán una mayor incidencia con la reducción de la jornada laboral, debido al número de personas trabajadoras que concentran y a las características de sus actividades:

Industria manufacturera

Comercio

Servicios de hospedaje y preparación de alimentos y bebidas

Transportes, correos y almacenamiento

Apoyo a los negocios

Esto significa que trabajadores de fábricas, tiendas, comercios, hoteles, restaurantes, empresas de transporte, almacenamiento y diversos servicios de apoyo podrían estar entre quienes tengan una reducción más relevante de su tiempo de trabajo.

La medida alcanzará a más de 13 millones de mexicanas y mexicanos, quienes podrán disponer de más tiempo para el descanso, el bienestar y la familia sin que la reducción de horas implique una disminución de sus ingresos.

Comienza en enero

¿Cuándo comenzará la jornada laboral de 40 horas en México?

La reforma no significa que desde el próximo año todos los trabajadores pasarán directamente de 48 a 40 horas. El Gobierno estableció un periodo de transición que comenzará en 2027 y se extenderá hasta 2030.

La reducción será de dos horas por año, por lo que la jornada ordinaria quedará de la siguiente manera:

2027: 46 horas semanales.

2028: 44 horas semanales.

2029: 42 horas semanales.

2030: 40 horas semanales.

Cada reducción comenzará a aplicarse el 1 de enero del año correspondiente. Durante 2026, las empresas y unidades económicas tendrán un periodo de transición y adaptación para organizar sus esquemas de trabajo.

¿Me van a pagar menos por trabajar menos horas?

Una de las principales dudas entre los trabajadores es si reducir la jornada laboral significará también recibir un salario menor. La respuesta del Gobierno de México es no.

La reducción de 48 a 40 horas semanales no implica una disminución salarial ni la pérdida de prestaciones u otros derechos laborales. El objetivo es reducir el tiempo de trabajo sin afectar los ingresos de las personas trabajadoras.

Además, se mantienen derechos como el pago de horas extra, la prima dominical, el pago correspondiente a días festivos, la regulación del tiempo de comida y las vacaciones.

Por mandato del Gobierno se eliminan las horas extras en todo el país: adiós a los trabajos adicionales (foto: archivo).

¿La jornada de 40 horas significa tener dos días de descanso?

La nueva disposición establece constitucionalmente una jornada máxima de 40 horas semanales, pero esto no significa que automáticamente todas las personas tendrán dos días de descanso.

La legislación anterior contemplaba ocho horas diarias y un día de descanso por cada seis trabajados, lo que llevaba a una jornada semanal de 48 horas. Con la reforma se establece de manera expresa el límite máximo de 40 horas.

Sin embargo, la nueva disposición del Gobierno de México sobre la reducción de la jornada laboral también abre la posibilidad de implementar esquemas laborales más flexibles mediante acuerdos entre trabajadores y empleadores, que incluso podrían permitir contar con más días de descanso.