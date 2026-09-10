La jornada laboral en México cambiará de manera gradual después de más de un siglo sin una modificación de este alcance. La reforma al artículo 123 constitucional establece que el límite de la jornada semanal pasará de 48 a 40 horas, sin reducir salarios, prestaciones ni otros derechos laborales.

El proceso comenzará en 2027 y avanzará hasta 2030. Durante 2026 las empresas tendrán un periodo de transición para adaptar sus esquemas de trabajo, mientras que sectores como el comercio, la manufactura, la hotelería y el transporte estarán entre los principales beneficiados.

Los sectores beneficiados. Shutterstock

Estos trabajadores tendrán una jornada laboral más corta

Los sectores que tendrán un impacto importante con la reducción de la jornada son aquellos que concentran una gran cantidad de trabajadores con jornadas extensas. Entre ellos se encuentran:

Industria manufacturera.

Comercio.

Servicios de hospedaje y preparación de alimentos y bebidas.

Transportes, correos y almacenamiento.

Apoyo a los negocios.

La reducción será gradual y obligatoria. En 2027 la jornada máxima será de 46 horas semanales; en 2028 bajará a 44; en 2029 será de 42 y finalmente, en 2030, llegará a las 40 horas semanales.

Esto significa que la reforma no establece que desde 2027 todos los empleados trabajarán menos de 40 horas. El límite de 40 se alcanzará en 2030, cuando todos los centros de trabajo deberán garantizarlo.

Sexenio de Sheinbaum Gobierno de México

¿Qué pasa si una empresa pide trabajar más horas?

La reducción de la jornada no elimina las horas extra. Estas continuarán siendo voluntarias y deberán pagarse conforme a la ley. Una de las modificaciones consiste en que comenzarán a contabilizarse a partir de que se supere la nueva jornada ordinaria correspondiente.

El nuevo esquema establece un máximo de 12 horas extra pagadas al doble y cuatro al triple. De esta manera, se pasa de un modelo sin un límite máximo definido a un máximo de 56 horas semanales.

Además, se mantienen derechos como el pago de horas extra, la prima dominical, el pago de días festivos, las vacaciones y la regulación del tiempo de comida.

Adiós a la semana larga de trabajo

¿Cuándo comenzará la reducción de la jornada laboral?

La aplicación será progresiva, con cada modificación efectiva a partir del 1 de enero del año correspondiente:

2027: 46 horas semanales.

2028: 44 horas.

2029: 42 horas.

2030: 40 horas.

La medida beneficiará a más de 13 millones de mexicanas y mexicanos, de acuerdo con la información oficial, y busca favorecer el descanso, la vida familiar y el bienestar sin afectar los ingresos de los trabajadores.