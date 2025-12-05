Aunque la expectativa general apuntaba a un recorte directo a 40 horas semanales, el Gobierno federal confirmó que el cambio será gradual y requerirá una transición estructurada antes de su aplicación definitiva.

La reducción de la jornada laboral en México avanza, pero no sucederá de la forma inmediata que muchos trabajadores imaginaban.

Aunque la expectativa general apuntaba a un recorte directo a 40 horas semanales, el Gobierno federal confirmó que el cambio será gradual y requerirá una transición estructurada antes de su aplicación definitiva.

Esta modificación comenzará a sentirse en 2026, cuando las empresas deberán reorganizar horarios, plantillas y contratos para cumplir con la nueva normativa. Pero será recién en 2027 cuando el país adopte por completo el nuevo esquema laboral , en un proceso que busca evitar afectaciones operativas y garantizar certidumbre tanto para empleados como para empleadores.

Cómo será la transición hacia las 40 horas semanales en 2027

La iniciativa oficial prevé que a partir de enero de 2027 se aplique formalmente la jornada laboral de 46 horas como etapa intermedia, durante un periodo transitorio.

Aunque la expectativa general apuntaba a un recorte directo a 40 horas semanales, el Gobierno federal confirmó que el cambio será gradual y requerirá una transición estructurada antes de su aplicación definitiva.

A lo largo del 2026, las empresas tendrán la oportunidad de reordenar sus plantillas y horarios de trabajo. Según lo establecido, la idea es garantizar una transición ordenada, brindando certidumbre tanto a trabajadores como a empleadores.

De esta forma, la jornada de 40 horas no llegará de un día para el otro, sino que llegará tras un periodo de ajuste regulado. Esto buscará mitigar impactos laborales, administrativos y operativos que podrían derivar de un cambio abrupto en los esquemas de trabajo.

Cómo afectará a los empleados la transición hacia las 40 horas semanales de trabajo

Durante la transición hacia la jornada de 40 horas, muchos trabajadores no verán cambios inmediatos, pese a haber esperado una reducción rápida de su carga laboral. A lo largo de 2026, las empresas mantendrán horarios similares a los actuales mientras ajustan turnos, contratos y responsabilidades para cumplir con la nueva norma.

Esto significa que los beneficios esperados —más tiempo libre y mejor equilibrio entre vida y trabajo— se sentirán plenamente hasta 2027, cuando el recorte se haga efectivo. Para los empleadores, el periodo de adaptación ofrece un margen valioso para planificar sin afectaciones operativas, minimizar conflictos laborales y comunicar de forma ordenada las nuevas condiciones al personal.