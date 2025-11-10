El auge de la Inteligencia Artificial (IA) mantiene el foco de atención global no sólo sobre los empresarios y magnate multimillonarios que apuestan a desarrollar esta tecnología, sino también sobre las figuras públicas que expresan su postura al respecto.

Una de ellas ha sido el máximo líder de la Iglesia Católica, el papa León XIV, quien recientemente utilizó sus canales oficiales de comunicación para enviar un mensaje a la población mundial sobre su parecer respecto a esta herramienta y el futuro de la humanidad.

La publicación que trascendió desde la cuenta oficial que posee en X fue compartida por el mismo propietario de la red social y uno de los máximos exponentes en la industria: Elon Musk. La decisión de retuitear en su perfil un mensaje del sumo pontífice ha despertado intriga y expectativa a nivel global, en medio de las grandes apuestas económicas que llevan a cabo empresarios en estas áreas.

El papa León XIV y Elon Musk se unen a través de las redes

En los últimos días, trascendió a través de la cuenta oficial del papa León XIV un mensaje que refería a los grandes avances de la tecnología y que el propio fundador de Tesla decidió hacer parte de su perfil.

Respecto a la innovación tecnológica, el sumo pontífice sostuvo que “puede ser una forma de participación en el acto divino de la creación. Tiene una carga ética y espiritual, pues cada decisión de diseño expresa una visión de la humanidad”.

En este sentido, realizó un llamamiento en nombre de la Iglesia dirigida “a todos los constructores de #IA a cultivar el discernimiento moral como parte fundamental de su trabajo, para desarrollar sistemas que reflejen justicia, solidaridad y un auténtico respeto por la vida”.

El mensaje, fue compartido por el propio Elon Musk y refleja un punto en común: el desarrollo tecnológico debe tener un firme anclaje ético.

Technological innovation can be a form of participation in the divine act of creation. It carries an ethical and spiritual weight, for every design choice expresses a vision of humanity. The Church therefore calls all builders of #AI to cultivate moral discernment as a… — Pope Leo XIV (@Pontifex) November 7, 2025

La Inteligencia Artificial y la dignidad humana según el papa León XIV

Durante este lunes 10 de noviembre, se publicó el mensaje del Papa León XIV dirigido a los participantes en el Congreso Internacional “Inteligencia Artificial y Medicina: El desafío de la dignidad humana”, organizado por la Pontificia Academia para la Vida (PAV).

El Pontífice advirtió que la Inteligencia Artificial (IA) debe servir a la dignidad humana y a la atención médica eficaz, pero nunca reemplazar las relaciones personales entre médicos y pacientes. “Debemos asegurarnos de que realmente mejore tanto las relaciones interpersonales como la atención prestada”, sostuvo.

León XIV reconoció el impacto positivo de la tecnología en la medicina moderna, aunque alertó sobre los riesgos de una dependencia excesiva de las máquinas. “Interactuamos con las máquinas como si fueran interlocutoras, convirtiéndonos casi en una extensión de ellas”, señaló, destacando la necesidad de recuperar lo que nos hace verdaderamente humanos.