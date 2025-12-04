La inteligencia artificial (IA) avanza con fuerza, pero su expansión depende de algo más que modelos avanzados, requiere enormes cantidades de energía y sistemas de enfriamiento capaces de evitar el sobrecalentamiento de los data centers. Ese cuello de botella abre una nueva ventana de inversión en compañías dedicadas a infraestructura térmica, coinciden analistas.

De acuerdo con Grupo Bursátil Mexicano (GBM), el consumo eléctrico de data centers, IA y criptomonedas alcanzó cerca de 460 TWh en 2022, y solo la IA podría superar los 500 TWh en 2027, un nivel equiparable al uso anual de países como Alemania o Sudáfrica.

“Una búsqueda en Google consume aproximadamente 0.3 watts, mientras que una solicitud a ChatGPT requiere 26.7 watts, cerca de 10 veces más”, apuntan analistas de la casa de bolsa. Agregan que el entrenamiento de ChatGPT-4 utilizó energía suficiente para alimentar Times Square durante 400 días o la Torre Eiffel por 10 años.

Ante esta demanda, firmas como el grupo financiero mexicano Actinver anticipan que, además de los gigantes tecnológicos, la IA impulsará a las empresas que proveen infraestructura de enfriamiento, hoy indispensable para mantener la operación continua de equipos de misión crítica. Entre las soluciones que dominan el mercado se encuentran sistemas de aire acondicionado industrial, refrigeración líquida, intercambiadores de calor y tecnologías de contención térmica.

Un estudio de Emergen Research 2024 identifica al menos 10 compañías líderes en estos sistemas; sin embargo, solo algunas están listadas en bolsa, entre ellas Schneider Electric, Vertiv, 3M, Asetek y Delta Electronics.

Empresas destacadas y desempeño bursátil

Asetek: cotiza en la Bolsa de Copenhague. Registra un retorno de 237.5% en lo que va del año, impulsada por la adopción de refrigeración líquida en centros de datos de alto desempeño.

Delta Electronics: cotiza en NYSE. Suma un aumento de 131.59% anual. De los 18 analistas que cubren la emisora, 16 recomiendan Compra , uno Mantener y uno Venta.

Vertiv Holding: también en NYSE. Sus acciones avanzan 61.66% en el año. El consenso espera un potencial adicional de 6% en los próximos 12 meses, hacia un precio objetivo de 194.67 dólares .

3M: con exposición al segmento industrial, acumula un alza de 17% en 2024. Barclays elevó su precio objetivo a 190 dólares, equivalente a un potencial de 11.5% a 12 meses.

Además, analistas de Actinver integraron al portafolio a Digital Realty, operador global de data centers que utiliza soluciones térmicas avanzadas para evitar sobrecalentamientos. La emisora cae 9.02% en el año; no obstante, el consenso proyecta un repunte de 23.5% hasta 199.19 dólares por acción.

“Estas empresas no solo venden equipos: habilitan la capa física que permite que la IA funcione sin colapsar por sobrecalentamiento o picos de consumo”, señala GBM.

Los estrategas advierten también riesgos: competencia creciente de otros conglomerados industriales, vulnerabilidad de las cadenas de suministro, ciclos de inversión ligados a infraestructura tecnológica y mayores exigencias regulatorias en sostenibilidad y eficiencia energética.

En México, los inversionistas pueden acceder a algunas de las empresas antes anunciadas como 3M, con clave de pizarra MMM, Vertiv (VRT), Schneider Electric (SU) y Digital Realty (DLR) a través del Sistema Internacional de Cotizaciones (SIC) de la Bolsa Mexicana de Valores.