En la antesala de las fiestas decembrinas, y a días de que dé comienzo el último mes del año, miles de mexicanos se encuentran a la expectativa de conocer la fecha exacta en la que Liverpool abrirá su última venta nocturna del 2025. Tras una temporada marcada por grandes promociones, la cadena vuelve a despertar interés entre quienes buscan adelantar compras o asegurar los regalos de fin de año.

Aunque la venta nocturna de aniversario ya se llevó a cabo, las dudas siguen girando en torno al evento que pondrá fin al calendario de rebajas de Liverpool. Se trata de una fecha clave para quienes aprovechan estos días especiales para renovar tecnología, ropa o artículos del hogar.

La atención, ahora, recae en una edición que cada año reúne a miles de compradores y que suele definir el ritmo de las ventas navideñas. Los días ya se encuentran marcados en la agenda. Sin embargo, es fundamental que los consumidores recuerden cómo funcionan estas jornadas que Liverpool distribuye estratégicamente a lo largo de todo el año.

¿Cuándo serán las ventas nocturnas de Liverpool? (Foto: Archivo). Shutterstock

¿Cómo se organizan las ventas nocturnas de Liverpool?

Cabe recordar que Liverpool organiza cuatro ventas nocturnas cada año:

Nocturna para Mamás

Nocturna para Papás

Nocturna de Aniversario

Nocturna de Navidad.

Cada una ofrece descuentos especiales en tecnología, ropa, muebles, accesorios y más, con promociones exclusivas que suelen durar solo unos días.

El evento de aniversario que se realizó del 3 al 5 de octubre dejó un tendal de expectativas por ofrecer descuentos superiores al 30% en tecnología y al 40% en ropa. Con esa edición concluida, la que sigue es la venta nocturna de Navidad, considerada la última oportunidad del año para aprovechar promociones antes del cierre de temporada.

Promociones de la venta nocturna y fecha final de 2025

En función del esquema bajo el cual se organiza Liverpool, cada venta se celebra durante el primer fin de semana del mes correspondiente. En este sentido, se prevé que la última venta nocturna del 2025 tenga lugar del viernes 5 al domingo 7 de diciembre, días en los que los clientes podrán adquirir productos a precios especiales de cara a las fiestas decembrinas.