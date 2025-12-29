El Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores (INFONAVIT) ha dado a conocer a través de sus canales oficiales de comunicación que el Gobierno mexicano visitará los hogares de todos los ciudadanos que se encuentren en la búsqueda de ser parte de de uno de los programas más conocidos.

Se trata de Vivienda para el Bienestar, una iniciativa que les permite a los ciudadanos del país cumplir el sueño de tener su propio hogar. Para ello, informó cuáles son los requisitos que se deben cumplir para ser considerado elegible y el momento exacto en que deberán abrir las puertas de su casa para seguir con el proceso.

¿Quiénes pueden acceder al programa Vivienda para el Bienestar?

Los derechohabientes del INFONAVIT cuentan con la posibilidad de acceder a una de las casas del programa Vivienda para el Bienestar, impulsado por la Presidenta Claudia Sheinbaum, siempre y cuando reúnan las condiciones necesarias.

¿Qué se necesita para ser parte de Viviendas para el Bienestar? (Foto: Archivo) Collage Freepik

Para que no pierdan la oportunidad de cumplir el sueño del propio hogar, es de suma importancia actualizar los datos de contacto (teléfono, correo electrónico y dirección), a través de Mi Cuenta INFONAVIT (micuenta.infonavit.org.mx) o en los Centros de Servicio INFONAVIT.

Cabe destacar que en estos módulos, los aspirantes podrán obtener información precisa sobre la oferta de vivienda que se encuentra disponible en su localidad.

¿Cuáles son los requisitos para ingresar a Viviendas para el Bienestar?

Tener al menos 6 meses de antigüedad en el trabajo.

Ganar entre 1 y dos salarios mínimos al mes.

No tener crédito hipotecario con el Instituto.

Confirman visitas al hogar de todos estos mexicanos: ¿qué se les entregará?

De acuerdo a la información que compartió el INFONAVIT a través de sus canales oficiales de comunicación, los aspirantes a ingresar a Viviendas para el Bienestar deberán estar atentos a la notificación que reciban una vez que se inscriban y actualicen sus datos personales.

El INFONAVIT notificará a los mexicanos preseleccionados para iniciar su trámite de crédito. La invitación llegará por correo electrónico, mensajes al celular o carta postal, por lo que se aconseja estar disponible para abrir la puerta al correo.

La entidad aclara que la notificación será oficial y directa, sin intermediarios, al mismo tiempo que los trámites son gratuitos y no se requiere compartir los datos personales con terceros.