Claudia Sheinbaum reabrió el registro para trabajar y recibir 9,500 pesos al mes para hombres y mujeres a partir de los 18 años.

El Gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum anunció la reapertura del registro para el programa Jóvenes Construyendo el Futuro 2026, una estrategia que busca facilitar el acceso de miles de jóvenes al mercado laboral mediante capacitación en empresas, comercios, talleres y otros centros de trabajo del país.

La iniciativa está dirigida a personas de entre 18 y 29 años que actualmente no estudian ni cuentan con un empleo formal. Durante su participación, los beneficiarios desarrollan experiencia laboral en un entorno real mientras reciben un apoyo económico mensual y acceso a servicios de salud.

Nuevo periodo de postulaciones

A partir del 1 de octubre, las y los jóvenes registrados podrán postularse a un centro de trabajo, ya que el programa abrirá un nuevo periodo de vinculaciones, el cuarto en lo que va del año.

El 1 de octubre el programa abrirá un nuevo periodo de vinculaciones. Fuente: EFE José Méndez

Durante esta etapa, las personas aspirantes deberán ingresar a su cuenta en la plataforma digital oficial, revisar los espacios disponibles y postularse al centro de trabajo que más les interese. La apertura es focalizada, por lo que se prioriza a municipios y localidades con mayor vulnerabilidad y rezago social .

Beneficios y requisitos para participar

Los participantes pueden permanecer en el programa hasta por 12 meses, periodo en el que reciben una beca mensual de 9,582.47 pesos, equivalente al salario mínimo vigente en 2026, además de cobertura médica del IMSS durante toda la capacitación.

Al finalizar, los aprendices obtienen una constancia oficial que acredita las habilidades adquiridas, un documento que puede facilitar su ingreso al mercado laboral formal.

Para registrarse como aprendiz es necesario:

Tener entre 18 y 29 años al momento del registro.

Residir legalmente en México .

No estar inscrito en ninguna institución educativa.

No contar con empleo formal ni estar trabajando al momento de la solicitud.

Las autoridades reiteraron que el trámite es completamente gratuito y que todo el proceso se realiza a través de la plataforma oficial de Jóvenes Construyendo el Futuro.