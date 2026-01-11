La Secretaría de Educación Pública (SEP) de México se prepara para uno de los momentos más esperados en 2026: el regreso a clases para los alumnos de preescolar, primaria y secundaria.

El organismo de Gobierno confirmó la fecha exacta de enero para el retorno de los estudiantes a las aulas . Por esta razón, los jóvenes deberán alistarse y tener preparadas sus mochilas para volver a la escuela.

Además, envió un importante mensaje a todos los padres por un importante trámite que deberán realizar antes del comienzo del último trimestre del ciclo lectivo 2025-2026.

La SEP envió un importante mensaje a todos los estudiantes del país

De acuerdo a los últimos comunicados emitidos por la SEP, se ha convocado a padres de familia y personas tutoras a participar del trámite de preinscripción para el ciclo escolar 2026–2027.

¿Cuándo regresan a clases los alumnos de México? (Foto: Archivo).

Este llamado aplica para quienes tengan un hijo o hija próximo a ingresar a los niveles de educación especial, preescolar, primero de primaria o primero de secundaria, en escuelas públicas de la Ciudad de México (CDMX).

Cabe destacar que este proceso se realizará en línea, a través de la página oficial de la Autoridad Educativa Federal en la Ciudad de México (AEFCM).

El trámite se preinscripción estará vigente desde el martes 13 de enero hasta el 27 de febrero de 2026 . Según precisó el titular de la AEFCM, Luciano Concheiro Bórquez, la gestión se llevará a cabo en función de la letra inicial del primer apellido.

¿Cuándo regresan a las aulas los alumnos de México?

Los alumnos de México han tenido la posibilidad de disfrutar de varias jornadas sin clases en el marco del receso escolar por las vacaciones de invierno.

Las mismas se desarrollaron entre el 22 de diciembre, comprendiendo las fiestas decembrinas, y el domingo 11 de enero. Por esta razón, los alumnos de todo el territorio azteca deberán regresar a las aulas el lunes 12 de enero.