A partir de este año, la renta y venta de oficinas en Santa Fe tendrá un segundo aire, debido a la mejora en la conectividad, como consecuencia de la conclusión del Tren Interurbano México-Toluca, que conecta a esa zona de la ciudad con el Metro Observatorio, a lo que se suma una mayor disponibilidad de oficinas, señala CBRE, la firma de servicios e inversiones inmobiliarias comerciales más grande del mundo. El año pasado, el mercado de oficinas ocupadas en México aumentó 39% en comparación con el resultado de 2024, de acuerdo con el reporte “MarketView de Oficinas de la Ciudad de México”, elaborado por la empresa. Este desempeño refleja una recuperación gradual pero sostenida del mercado de oficinas en la Ciudad de México, particularmente en el Centro de Negocios de la Ciudad de México (CBD, por sus siglas en inglés), que concentró más de la mitad de la demanda. El Centro de Negocios de la Ciudad de México concentró el 52% de la demanda neta acumulada anual y se compone principalmente por las zonas de Insurgentes, Reforma, Polanco y Lomas-Palmas. Sin embargo, en entrevista con El Cronista, Richard Schmidt, vicepresidente senior de CBRE, aseguró que la zona de Santa Fe tendrá un crecimiento acelerado, debido a que existe una mayor disponibilidad de oficinas. En la zona de Insurgentes, la vacancia de oficinas es de apenas 12%, misma cantidad para la zona de Lomas-Palmas, mientras que en Reforma y Polanco la disponibilidad se reduce a 11%, cuando el promedio en la capital del país es de 17.5%. En este sentido, el experto añadió que hay poca construcción nueva en esas zonas comerciales del país, lo que está “apretando” la disponibilidad para las empresas que buscan grandes áreas de renta en el mercado de oficinas. “Los usuarios que necesitan espacios grandes, de 10,000 a 20,000 metros cuadrados, se quedan con pocas opciones abajo y tienen que subir al área de Santa Fe a buscar edificios, porque abajo no hay muchos edificios disponibles con bloques de este tamaño”, comentó. En la zona de Santa Fe, en cambio, la disponibilidad es de 27%, una proporción que se reducirá en el corto plazo, de acuerdo con Schmidt. “Santa Fe es un mercado muy grande. Después de Polaco es el mercado más grande y Santa Fe es del tamaño de Monterrey en oficinas”, dijo el especialista. A la amplia disponibilidad de espacios, dijo, se suma una mejora en la conectividad con el resto de la Ciudad de México. La mejora en el acceso se debe a la conclusión, con más de un sexenio de retraso, del Tren Interurbano México-Toluca, (bautizado en la administración anterior como “El Insurgente”), cuya actividad regular apenas inició sus funciones de manera formal y completa el pasado 2 de febrero, cuando su conclusión estaba prevista para el primer año de la administración federal anterior, es decir, en 2019. Hasta antes de esta obra, las vías de acceso a esta zona se limitaban a las avenidas de Constituyentes y Reforma, lo que saturaba la capacidad de llegada. Sin embargo, el especialista advierte que es necesario mejorar la conectividad al interior de Santa Fe. “Ahora hay que mover esa gente dentro de Santa Fe, que tiene pendientes y manzanas muy largas y pocos cruces peatonales. Entonces habrá que ver cómo la ciudad complementa la movilidad”, dijo.