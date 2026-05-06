El Congreso de la Ciudad de México analiza reformas para endurecer sanciones contra dueños de mascotas que incumplen medidas básicas de seguridad, como pasearlos sin correa, en un intento por fortalecer la tenencia responsable. La iniciativa a favor de la proteccíon de los animales propone reclasificar estas faltas como infracciones más graves, con multas más altas, arrestos administrativos y mayores horas de trabajo comunitario, ante el aumento de incidentes relacionados con animales en espacios públicos. Legisladores señalan que el objetivo no es criminalizar a los dueños, sino reducir riesgos y fomentar el cumplimiento de normas, en un país donde más del 60% de los hogares convive con mascotas. Aunque el debate avanza en México, la obligación de colocar microchip antes de dar en adopción o transferir una mascota no aplica actualmente en el país. Esta medida ya es ley en España, pero toma un carácter ejemplificador para la gestión de leyes y reformas en el país. En ese país europeo, la legislación de bienestar animal prohíbe expresamente entregar, vender o dar en adopción perros y gatos sin identificación electrónica previa, con el objetivo de garantizar la trazabilidad y responsabilidad legal. En contraste, México aún se encuentra en pleno debate con discusiones en el Senado y propuestas de legisladores para reformar la actual Ley de Protección Animal. Si bien existen antecedentes e iniciativas locales que impulsan el uso del microchip, todavía no hay una norma federal vigente que obligue su uso para adopciones. El microchip es un dispositivo del tamaño de un grano de arroz que se implanta bajo la piel del animal y contiene un código único de identificación permanente, asociado a los datos del propietario. En México, el costo promedio varía según el proveedor y el paquete contratado. Puede ir desde aproximadamente 400 hasta 700 pesos por el kit básico, mientras opciones más completas o con servicios adicionales pueden alcanzar cerca de 900 pesos. En la Ciudad de México no hay actualmente una multa directa por no colocar microchip, pero sí existen antecedentes legales que buscaban hacerlo obligatorio. Desde 2016, el Congreso local impulsó esta medida como parte de la tenencia responsable, incluso con sanciones económicas. Hoy, las sanciones vigentes se enfocan en el control de las mascotas en espacios públicos. La Ley de Cultura Cívica establece multas de entre 11 y 40 UMAs, arrestos de 13 a 24 horas o trabajo comunitario. Además, el Congreso capitalino analiza endurecerlas hasta 30 UMAs y arrestos de hasta 36 horas para reforzar el cumplimiento.