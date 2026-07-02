Instalan la primera planta solar desmontable entre vías del tren que podría abastecer al 2% de toda la población de esta nación

Una instalación de paneles solares colocados entre los rieles de una vía ferroviaria en Suiza superó una prueba considerada clave por sus desarrolladores. Según Sun-Ways, más de 11 mil trenes han circulado sobre el sistema sin afectar la seguridad ferroviaria ni la producción de electricidad.

El proyecto fue instalado en abril de 2025 sobre un tramo de 100 metros en Buttes, localidad del cantón de Neuchâtel. Los módulos fotovoltaicos se ubican entre los rieles, sobre las traviesas, y pueden retirarse con facilidad cuando es necesario realizar trabajos de mantenimiento. De acuerdo con la empresa, se trata de la primera instalación de este tipo en el mundo.

Los módulos fotovoltaicos se ubican entre los rieles, sobre las traviesas, y pueden retirarse con facilidad.l Sun Ways

La planta generó electricidad y los trenes no afectaron su funcionamiento

La electricidad producida por los paneles se inyecta a la red eléctrica local. Desde el 20 de mayo de 2025, y pese a una interrupción de aproximadamente un mes por nieve y trabajos técnicos programados, la planta ha generado más de 16 mil kilovatios hora, una cantidad equivalente al consumo anual promedio de entre tres y cuatro hogares.

Según Sun-Ways, los cerca de 5,320 km de la red ferroviaria suiza —de los que hay que descontar los tramos bajo túnel o sin sol— podrían generar mil millones de kWh de energía solar al año. Esto corresponde al consumo de 300,000 hogares o al 2% de la electricidad utilizada en Suiza.

Sun-Ways también informó que el paso de los trenes ayuda a mantener limpios los paneles, ya que la corriente de aire generada por los convoyes elimina el polvo acumulado. Además, destacó que un módulo de tres paneles y seis metros de longitud puede desmontarse y desconectarse de la red eléctrica en aproximadamente diez minutos para facilitar las labores de mantenimiento.

La empresa TransN, encargada del transporte público en el tramo donde opera el sistema, aseguró que la instalación no ha interferido con la infraestructura, el mantenimiento ni la circulación diaria de los trenes. También indicó que no ha recibido reportes sobre posibles deslumbramientos para los conductores.

Francia, Italia y otros países siguen de cerca el proyecto

El desarrollo ha despertado interés internacional. La compañía ferroviaria francesa SNCF firmó un acuerdo de colaboración técnica con Sun-Ways para analizar la experiencia obtenida y estudiar el impacto de esta tecnología en las tareas de mantenimiento.

Según la empresa, también existen contactos con la Red Ferroviaria Italiana para impulsar un proyecto piloto antes de finalizar el año. Además, compañías de Corea del Sur e Indonesia participan en iniciativas relacionadas con esta tecnología.

Mientras el proyecto continúa en evaluación, Sun-Ways busca obtener la validación definitiva para acelerar su implementación y permitir que sus socios internacionales avancen con nuevas pruebas.