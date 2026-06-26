La presidenta dio a conocer nuevos avances sobre el plan ferroviario nacional y confirmó el progreso de dos corredores estratégicos que buscan fortalecer la conectividad entre el centro y el norte del país antes de 2027.

El Gobierno de México presentó una nueva actualización sobre uno de los proyectos de infraestructura más ambiciosos de los últimos años: la expansión del sistema ferroviario de pasajeros. Durante la conferencia conocida como Mañanera del Pueblo, se informaron los porcentajes de avance registrados en distintos tramos actualmente en construcción.

La presidenta Claudia Sheinbaum destacó que las obras continúan en ejecución y adelantó cuáles son las rutas que muestran mayor progreso de cara a los próximos años. El objetivo del proyecto es ampliar las opciones de movilidad y conectar regiones estratégicas mediante transporte ferroviario.

La presidenta dio a conocer nuevos avances sobre el plan ferroviario nacional y confirmó el progreso de dos corredores estratégicos que buscan fortalecer la conectividad entre el centro y el norte del país antes de 2027. Fuente: EFE Mario Guzmán

Lo confirmó Claudia Sheinbaum: qué rutas de tren presentan mayor avance y podrían estar listas antes de 2027

De acuerdo con la actualización oficial, el tramo Ciudad de México–Pachuca registra un avance de 37.06%. Este corredor contempla una extensión de 58 kilómetros y aparece entre los proyectos con desarrollo más acelerado dentro del plan ferroviario.

Por otra parte, el trayecto Ciudad de México–Querétaro alcanzó un avance de 19.22%. En este caso, se trata de una obra de mayor escala, con una longitud proyectada de 232 kilómetros.

Las cifras fueron presentadas como parte del seguimiento público de los proyectos prioritarios de infraestructura impulsados por la administración federal. Aunque continúan en etapa de construcción, ambos corredores se perfilan entre los que podrían mostrar resultados antes de 2027 .

Cómo será el proyecto ferroviario que impulsa el Gobierno de México

La estrategia ferroviaria busca recuperar y ampliar el transporte de pasajeros como alternativa de movilidad para recorridos regionales e interurbanos. La apuesta oficial apunta a reducir tiempos de traslado y fortalecer la conexión entre distintos centros urbanos.

El plan también contempla el desarrollo gradual de nuevas rutas rumbo al norte del país, con una ejecución por etapas y seguimiento periódico del avance físico de las obras.

Desde el Gobierno federal sostienen que la infraestructura ferroviaria tendrá un papel central dentro de la red nacional de transporte durante los próximos años, acompañando el crecimiento económico y la conectividad regional.

Cuándo podrían entrar en operación los nuevos trenes

Hasta el momento no se difundió una fecha definitiva de inauguración para estos corredores; sin embargo, la actualización presentada por el Ejecutivo colocó el foco en el avance de construcción alcanzado durante 2026.

La ruta Ciudad de México–Pachuca aparece como una de las más adelantadas por su porcentaje de ejecución, mientras que Ciudad de México–Querétaro continúa avanzando dentro del cronograma previsto.

Las autoridades mantienen como horizonte el desarrollo progresivo de estas obras antes de 2027, aunque el calendario definitivo dependerá del ritmo constructivo y de las siguientes etapas operativas que sean anunciadas oficialmente.