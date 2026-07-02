Adiós cables detrás de la TV la guía para esconder la conexión sin hacer agujeros y tener una sala ordenada y moderna

Los cables del televisor y otros dispositivos electrónicos pueden afectar la apariencia del salón, especialmente en espacios donde conviven barras de sonido, consolas, altavoces inteligentes y otros equipos.

Sin embargo, mantener un ambiente moderno y ordenado no requiere realizar obras ni hacer grandes inversiones.

Existen distintas soluciones prácticas y accesibles que permiten ocultar el cableado, mejorar la estética del salón y conservar un estilo minimalista sin modificar la instalación existente.

Soluciones para esconder los cables del televisor

Entre las alternativas más prácticas se encuentran las canaletas de plástico autoadhesivas, que pueden fijarse a la pared y pintarse para pasar desapercibidas. Su diseño facilita ocultar los cables de manera sencilla.

La guía para esconder la conexión sin hacer agujeros y tener una sala ordenada y moderna.

Cuando el recorrido del cableado incluye esquinas o trayectos más complejos, las minicanaletas con codos permiten adaptarse a diferentes recorridos y mantener los cables agrupados.

Los clips autoadhesivos también ayudan a organizar el cableado y evitar enredos, mientras que las fundas, manguitos y tubos en espiral reúnen varios cables en un solo conducto, reduciendo su impacto visual. Estas opciones están disponibles en distintos colores para integrarse con la decoración.

Otra alternativa son las bandejas para cables, útiles para ocultar transformadores, regletas y el exceso de cableado que suele acumularse debajo del televisor. También existen cajas para cables, disponibles en distintos tamaños y colores, que permiten guardar regletas y cables no utilizados en un solo lugar.

Ideas para disimular los cables con la decoración

Además de los accesorios específicos, también es posible integrar los cables en la decoración del salón. Colocar libros de diseño, jarrones altos u otros elementos decorativos delante del cableado ayuda a ocultarlo sin realizar modificaciones. Así lo dio a conocer Gemini.

Las plantas de interior también pueden cumplir esa función. Un ejemplar de Sansevieria o Ficus, colocado sobre el mueble o en el suelo, permite camuflar los cables que recorren la pared o el piso.

Mantener el cableado recogido y fuera de la vista no solo mejora la estética del salón, sino que también facilita el mantenimiento y contribuye a reducir el riesgo de accidentes. Con soluciones económicas y accesibles es posible conservar el orden sin hacer agujeros ni realizar cambios estructurales en la vivienda.