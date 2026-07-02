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En esta noticia ¿Cuáles son los beneficios del yoga?

Con el paso del tiempo, elegir una actividad física que cuide las articulaciones y favorezca la salud se vuelve cada vez más importante. Aunque caminar y utilizar bicicleta fija suelen ser las opciones más recomendadas para las personas mayores, existe otra disciplina que destaca por sus beneficios para el sistema cardiovascular y el bienestar general.

Ni bicicleta, ni caminata: el mejor ejercicio para cuidar el corazón y mejorar la circulación

Se trata de una actividad de bajo impacto que puede practicarse en casa o en grupo, sin necesidad de adquirir equipo especializado ni pagar una membresía. Hablamos del yoga, una disciplina que con frecuencia queda en segundo plano frente a entrenamientos más intensos, como las rutinas de gimnasio o el ejercicio cardiovascular, pese a las ventajas que ofrece para la salud física y mental.

¿Cuáles son los beneficios del yoga?

Al actuar sobre el cuerpo y el sistema nervioso al mismo tiempo, obliga al corazón a bombear sangre con mayor intensidad. Se traduce en un entrenamiento de alta eficiencia que puede mejorar la resistencia cardiorrespiratoria con el paso de las sesiones.

Practicarla de forma regular ayuda a bajar la presión, en específico para quienes sufren de hipertensión leve o moderada. Se debe a que relaja los vasos sanguíneos y reduce la activación del sistema nervioso “de alerta”.

El yoga pone mucho foco en las técnicas de respiración, la relajación profunda y en la respiración consciente. Estos factores tienen la capacidad de disminuir la frecuencia cardiaca en reposo y aumentar la capacidad pulmonar.

Respecto a la circulación, puede mejorar la función endotelial, lo cual significa que favorece la dilatación arterial.

Un estudio publicado en PubMed detalla que la actividad física mejora significativamente la capacidad física, reduce los biomarcadores cardíacos (indicadores de estrés del corazón) y mejorar la calidad de vida.

Tener una buena sesión de yoga no solo depende de la flexibilidad y hacer bien las posturas, sino que también se deben seguir algunas pautas como la respiración consciente, alineación correcta, presencia mental y relajación.

Uno de los principales beneficios del ejercicio es que puede ser realizado tanto solo en casa como en grupo en lugares abiertos. Tanto realizarlo acompañado o en casa potencia la salud del corazón.