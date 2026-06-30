Oficial| Así es la compra de 30 trenes de alta velocidad que acuerda el Gobierno por 1362 millones: llegarán a 350 km/h

Renfe Operadora ha aprobado la mayor contratación de su historia con la adquisición de 30 trenes de alta velocidad por 1.362 millones de euros. La decisión marca un paso clave en la modernización del sistema ferroviario en España.

El acuerdo contempla además la posibilidad de ampliar el pedido hasta los 40 trenes, lo que elevaría la inversión hasta los 1.777 millones de euros. Este proceso de licitación refleja la apuesta por reforzar la red de alta velocidad.

El proyecto responde al crecimiento previsto de la demanda y busca aumentar la capacidad operativa. La incorporación de estos trenes permitirá ofrecer más plazas y mejorar el servicio en los próximos años.

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Renfe fomenta la alta velocidad con trenes de 350 km/h

El ministro Óscar Puente ha confirmado que los nuevos trenes de alta velocidad tendrán la capacidad para operar a 350 km/h cuando la infraestructura lo permita.

En la actualidad, ninguna empresa cuenta con trenes que logren alcanzar esa velocidad. La mayor parte del material rodante en servicio presenta un límite de 300 kilómetros por hora.

La línea Madrid-Barcelona será la primera en adecuarse a este avance tecnológico. Las obras darán inicio este año y facilitarán la reducción del tiempo de viaje a menos de dos horas.

Este progreso sitúa a la alta velocidad española en un nuevo nivel de competitividad dentro del ámbito del transporte ferroviario europeo.

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Nuevos trenes de alta velocidad de Renfe: características y tecnología

Los nuevos trenes de alta velocidad presentarán una notable capacidad, con un mínimo de 450 asientos distribuidos en dos categorías. Asimismo, contemplarán espacios accesibles para personas con movilidad reducida.

Además, dispondrán de áreas para bicicletas y servicios de restauración tales como cafeterías. Estas características persiguen la mejora de la experiencia del usuario.

Desde la perspectiva técnica, los trenes serán diseñados para operar en ancho estándar UIC de 1.435 mm. Incluirán sistemas avanzados como ERTMS/ETCS y ASFA.

Estas características colocan a la nueva flota en la cúspide de la tecnología ferroviaria aplicada a la alta velocidad.

Plazos de entrega y condiciones del contrato: guía esencial

Renfe priorizará el plazo de fabricación y la disponibilidad de los trenes de alta velocidad. El objetivo es cumplir con los plazos establecidos en la licitación.

El calendario contempla la entrega de cinco unidades en un plazo inferior a 40 meses. La totalidad de la flota deberá estar a disposición en un máximo de 78 meses.

Asimismo, se establece un ritmo de suministro de un tren cada mes y medio. El contrato tendrá una duración de seis años e incluirá piezas de parque.

Estas condiciones buscan asegurar la eficiencia y la continuidad del servicio de alta velocidad en España.