El Gobierno de México ha implementado un censo nacional masivo con la finalidad de regularizar 933,000 viviendas en todo el país. Esta iniciativa es promovida en colaboración con el Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores (Infonavit), el Fondo de Vivienda del ISSSTE (FOVISSSTE) y la Secretaría de Bienestar.

La presidenta Claudia Sheinbaum indicó que el objetivo del censo es obtener un panorama claro sobre el estatus de cada propiedad, ya sea que se encuentre abandonada u ocupada, si es habitada por el acreditado original o por un tercero, e incluso si existe alguna demanda legal en curso.

Hasta el 5 de mayo, los Servidores de la Nación han visitado 47,845 viviendas, de las cuales el 87% están ocupadas y el 13% desocupadas. La mandataria enfatizó que, en los casos de familias en situación de vulnerabilidad que ocupan las casas, se les ofrecerá una opción para rentar o adquirir la propiedad .

Razones por las que Infonavit realizará visitas domiciliarias en México

Sheinbaum Pardo subrayó la necesidad de regularizar estas viviendas. En este contexto, precisó: “Si existen viviendas que carecen de servicios , que son de dimensiones muy reducidas -hay algunas que me mencionaron que son de tres por tres o algo similar-, entonces esa vivienda no puede ser considerada como tal-sin embargo, no podemos permitir que permanezcan en esta situación-“.

En relación a estos casos, el Gobierno llevará a cabo una revisión exhaustiva y tomará decisiones “con el objetivo de que nadie pierda su vivienda y si la está ocupando alguien que originalmente no solicitó el crédito, se evaluarán las condiciones de esa familia, ya que podría tratarse de una familia en situación de alta vulnerabilidad y, en tal caso, se ofrecerá la opción de rentar o incluso adquirir esa casa“, destacó en su conferencia matutina “Las mañaneras del pueblo”.

¿Cuáles son las causas de la problemática habitacional en México?

El director general del Infonavit, Octavio Romero Oropeza, atribuyó la problemática a las “malas prácticas de las administraciones neoliberales”, que diseñaron créditos impagables, contrataron despachos con prácticas fraudulentas y permitieron la construcción de viviendas lejos y sin servicios.

Finalmente, Romero Oropeza destacó la concentración geográfica del problema al compartir los datos del censo inicial. De las 47,000 viviendas censadas hasta el 5 de mayo, las entidades con mayor número son el Estado de México (5,776), Puebla (4,584) y Chihuahua (4,145). Estos datos iniciales muestran dónde se localiza una parte significativa del desafío de vivienda.

Romero Oropeza detalló que la meta de regularización de 933,000 viviendas se distribuye en varias categorías: 131,000 inmersas en juicios masivos, 216,000 adjudicadas sin escriturar, 497,000 con créditos que muestran un alto grado de adeudo y 89,000 correspondientes a créditos del FOVISSSTE.

