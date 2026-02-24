La confirmación de la muerte de Nemesio Oseguera Cervantes, alias El Mencho, y los hechos violentos registrados en Jalisco generaron afectaciones en distintos servicios y actividades comerciales. Entre ellos, cadenas de autoservicio y supermercados anunciaron modificaciones temporales en su operación. Guadalajara y su zona metropolitana amanecieron con suspensión de clases, cierre de negocios y cancelación de actividades masivas. En este contexto, supermercados como Walmart, Sam’s Club y Bodega Aurrera informaron medidas preventivas para proteger a clientes y colaboradores. A través de un comunicado fechado y actualizado el 23 de febrero de 2026, la compañía detalló que se encuentra evaluando la operación de sus unidades en las zonas afectadas, mientras en la mayoría del país el servicio continúa con normalidad. Walmart informó que en Jalisco, Guanajuato y Michoacán se están implementando cambios operativos. “La seguridad e integridad de nuestros clientes, socios y asociados, continúa siendo nuestra prioridad”, señaló la empresa en su aviso actualizado a las 13:40 horas. La compañía precisó que se evalúa “la situación particular de cada unidad e implementando los ajustes necesarios en la operación de nuestras tiendas”, lo que incluye posibles cambios de horario o cierres temporales en Sam’s Club, Bodega Aurrera y Walmart. En contraste, Walmart confirmó que sus tiendas y clubes mantienen servicio habitual en las siguientes entidades: 1. Aguascalientes 2. Baja California 3. Baja California Sur 4. Campeche 5. Chiapas 6. Chihuahua 7. Ciudad de México 8. Coahuila 9. Colima 10. Durango 11. Estado de México 12. Guerrero 13. Hidalgo 14. Morelos 15. Nayarit 16. Nuevo León 17. Oaxaca 18. Puebla 19. Querétaro 20. Quintana Roo 21. San Luis Potosí 22. Sinaloa 23. Sonora 24. Tabasco 25. Tamaulipas 26. Tlaxcala 27. Veracruz 28. Yucatán 29. Zacatecas “Adicionalmente, estamos operando con normalidad” en estos estados, reiteró la empresa en su comunicado, mientras continúa monitoreando la situación en las entidades donde se registraron hechos violentos y posibles afectaciones a la movilidad y seguridad.