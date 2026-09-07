Ni bicarbonato, ni limón | Cómo limpiar sartenes y ollas para recuperar su brillo.

Las ollas y sartenes constituyen algunas de las herramientas más solicitadas en la cocina.

El calor constante, la grasa acumulada y los residuos carbonizados deterioran su superficie a lo largo del tiempo, influyen sobre su rendimiento y reducen su vida útil.

Por esta razón, mantenerlas limpias no se reduce a un asunto estético: es un componente esencial en el cuidado que extiende su eficacia operativa.

Tirar café sobre las sartenes | Para qué sirve y por qué es útil (foto: archivo).

¿Cómo limpiar fácilmente ollas y sartenes sin químicos ni productos de limpieza?

El inconveniente radica en que numerosos productos de limpieza disponibles en el mercado son abrasivos, onerosos o, en casos extremos, incompatibles con determinados materiales.

En este contexto, resulta beneficioso considerar alternativas más sencillas.

Cada vez que se pelan papas, las cáscaras suelen desecharse inmediatamente. No obstante, pueden contar con un segundo uso antes de ser compostadas: la limpieza de ollas y sartenes.

Mediante la utilización de agua caliente, una pizca de sal gruesa y unos minutos de hervor, este desecho doméstico contribuye a aflojar la suciedad más resistente.

Por qué la cáscara de papa es eficaz para limpiar ollas y sartenes

El almidón contenido en la papa facilita la remoción de residuos adheridos, mientras que la textura de la cáscara funciona como un abrasivo suave.

Esta combinación posibilita la eliminación de manchas sin perjudicar el material de la olla o sartén.

Se concluye el enjuague con agua caliente, aplicando una suave fricción con esponja y secando de inmediato para prevenir marcas o corrosión.

En el caso de manchas de grasa, es viable incorporar algunas gotas de jugo de limón al agua junto con las cáscaras para incrementar el efecto desengrasante.

Repetir este procedimiento una vez al mes en ollas que se utilizan con frecuencia contribuye a preservar su buen estado por un periodo prolongado.

Este método resulta significativamente más eficaz en ollas de acero inoxidable, aluminio, hierro o superficies resistentes careciendo de recubrimiento antiadherente.

En estos materiales, las cáscaras, el agua caliente y la sal contribuyen a desprender grasa y residuos carbonizados sin recurrir a productos abrasivos.

No se aconseja su uso en sartenes con teflón o superficies antiadherentes delicadas, dado que la sal gruesa y el frotado podrían dañar el recubrimiento. En tales casos, se sugiere emplear agua tibia, detergente suave y una esponja blanda.

Para sartenes de hierro o acero inoxidable, es recomendable evitar el uso de esponjas de metal, dado que las cáscaras de papa desempeñan la misma función sin perjudicar la superficie.