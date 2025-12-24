Para miles de jubilados, la pensión que ofrece el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) representa un ingreso que se da por asegurado una vez aprobado el trámite. Sin embargo, la entidad gubernamental tiene facultades para revisar, suspender e incluso cancelar pagos cuando detecta irregularidades.

Aunque muchos pensionados cumplen con los requisitos al momento de jubilarse, existen situaciones que pueden aparecer años después y que ponen en riesgo el cobro mensual. En varios casos, el problema no surge por mala fe, sino por desconocimiento de reglas que siguen vigentes aún después de obtener la pensión.

Es importante resaltar que el IMSS realiza revisiones periódicas y cruces de información que pueden conducir a bloqueos, ajustes o suspensiones. Algunas señales de alerta se detectan tarde, cuando el pago ya fue detenido y recuperar el derecho a cobrarlo puede resultar en un trámite engorroso, por lo que se aconseja tomar nota y checar cuáles son las circunstancias en las que pueden encontrarse en riesgo.

¿En qué casos el IMSS hará limpieza de pensiones? (Foto: Archivo).

¿Cuáles son los requisitos para cobrar la Pensión IMSS?

Los adultos mayores de México que estén en busca de pensionarse a través del IMSS y recibir un ingreso mensual que les permita afrontar distintos gastos, necesitarán cumplir con ciertos requisitos, orientados a:

Edad : tener al menos 60 años para cesantía en edad avanzada o 65 años para vejez. Cotización : haber cotizado al IMSS un mínimo de semanas. Esto incluye 500 semanas antes del 1 de julio de 1997, o 1,250 semanas después. Conservación de derechos : estar dentro del periodo de conservación de derechos (una cuarta parte del tiempo cotizado al IMSS). Aportaciones al AFORE : tener una cuenta individual en una AFORE con las aportaciones correspondientes. Solicitud : presentar solicitud de pensión al IMSS con los documentos requeridos (identificación oficial, NSS, CURP, estado de cuenta del AFORE, etc.).

Cumplir estas reglas no solo permite acceder a la pensión, sino conservarla sin interrupciones en 2026 y en los años siguientes.

El IMSS hará una limpieza: estos son los jubilados que no cobrarán la pensión en 2026

Uno de los motivos más frecuentes por los que el IMSS puede suspender la pensión es el regreso al trabajo formal sin aviso previo. Si el ciudadano vuelve a cotizar sin notificar al Instituto, se genera una incompatibilidad que puede derivar en la suspensión del pago y, en ciertos casos, en la exigencia de devolver dinero.

Al mismo tiempo, los mexicanos pueden sufrir cancelaciones si se detecta información incorrecta o incompleta en el expediente del jubilado.

¿Qué tipo de errores afectan el cobro de pensión?

En función de los lineamientos con los cuales se rige el IMSS, la continuidad de la pensión puede verse afectada en revisiones posteriores si se detectan alguna de las siguientes equivocaciones:

Errores en la edad.

Errores en semanas cotizadas.

Errores de salario base.

Otro punto sensible es la comprobación de supervivencia, requerida en algunos regímenes. No cumplir con este trámite puede provocar la suspensión temporal del pago.

A esto se suman errores en la designación de beneficiarios o cobros indebidos tras el fallecimiento del pensionado, situaciones que activan procesos de revisión y posibles sanciones.