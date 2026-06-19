La Suprema Corte de Justicia de la Nación, SCJN, emitió una resolución considerada histórica en torno al caso de la Guardería ABC, una de las tragedias más dolorosas en la historia reciente de México. El máximo tribunal concluyó que la acción penal derivada de estos hechos no puede extinguirse por el paso del tiempo.

La decisión fue tomada por el Pleno de la Suprema Corte al resolver el Amparo en Revisión 648/2024, relacionado con el incendio ocurrido el 5 de junio de 2009 en una estancia infantil subrogada del Instituto Mexicano del Seguro Social, IMSS, en Hermosillo, Sonora. En aquella tragedia fallecieron 49 niñas y niños, mientras decenas más resultaron lesionados.

La Suprema Corte de Justicia resolvió y no existe vuelta atrás: quedan invalidados los permisos para trasladar y vender al exterior ganado (foto: archivo).

Los ministros sostuvieron que la gravedad de los hechos obliga al Estado mexicano a garantizar la búsqueda de la verdad y el acceso a la justicia. La SCJN enfatizó que la resolución no implica una declaración de culpabilidad contra la persona imputada, sino únicamente que los delitos investigados no prescriben.

La Suprema Corte declara imprescriptibles los delitos relacionados con la tragedia

Al analizar el caso, la Suprema Corte estudió el recurso promovido por una persona vinculada a proceso por los delitos de homicidio y lesiones culposas, quien argumentó que la acción penal debía considerarse prescrita debido al tiempo transcurrido desde los hechos. Sin embargo, el máximo tribunal rechazó esa interpretación.

La SCJN concluyó que “cuando los hechos constituyen graves violaciones a los derechos humanos, la acción penal no debe extinguirse por el paso del tiempo”.

Fue así como la Corte también precisó que “no resulta determinante si la conducta fue dolosa o culposa, por acción u omisión”, ya que lo relevante es la magnitud del daño causado a las víctimas y sus familias.

La Suprema Corte declara imprescriptibles los delitos relacionados con la tragedia

El caso Guardería ABC seguirá siendo investigado

En su resolución, el Pleno recordó que el incendio vulneró derechos fundamentales como “la vida, la salud y la integridad física y emocional de las niñas y niños”.

Asimismo, señaló que tanto la propia Suprema Corte, mediante la Facultad de Investigación 1/2009, como la Comisión Nacional de los Derechos Humanos ya habían calificado los hechos como graves violaciones a los derechos humanos.

Los ministros también destacaron que la imprescriptibilidad busca garantizar “el derecho de las víctimas y de sus familiares a la reparación del daño, combatir la impunidad, evitar la repetición de los hechos y el olvido por parte de la sociedad”.

Finalmente, la SCJN devolvió el expediente al tribunal colegiado correspondiente para que analice la legalidad de la vinculación a proceso y la eventual responsabilidad penal de la persona imputada bajo este nuevo criterio.