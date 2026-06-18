Miles de trabajadores afiliados al Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) bajo el régimen de la Ley 73 podrían aumentar el monto de su pensión sin aportes adicionales ni trámites extraordinarios. La clave está en un factor que muchas personas pasan por alto: la edad en la que deciden retirarse.

Quienes comenzaron a cotizar antes del 1 de julio de 1997 forman parte de la denominada Ley 73, un esquema de jubilación que continúa siendo uno de los más favorables debido a que el cálculo de la pensión considera principalmente el salario registrado y las semanas cotizadas, en lugar de depender exclusivamente de los recursos acumulados en la cuenta Afore.

Conmemoran los pensionados: a partir de ahora la mínima será de $ 800.000 y prevalecerá para todo este conjunto.

Sin embargo, existe un aspecto fundamental que puede marcar una diferencia importante en el ingreso mensual durante el retiro: esperar hasta los 65 años para solicitar la pensión.

Condiciones para acceder a una pensión más alta

Para acceder al porcentaje máximo de la pensión bajo la Ley 73, es necesario tramitar la Pensión por Vejez al cumplir 65 años.

Aunque la Ley 73 permite solicitar la pensión desde los 60 años mediante la modalidad de Cesantía en Edad Avanzada, hacerlo antes implica recibir solo una parte del monto total calculado por el IMSS.

Los porcentajes aplicables son los siguientes:

60 años: 75% de la pensión

61 años: 80%

62 años: 85%

63 años: 90%

64 años: 95%

65 años: 100%

En consecuencia, quienes esperan hasta los 65 años pueden recibir el total de la pensión que les corresponde conforme a las reglas de la Ley 73.

El requisito de los 65 años para cobrar la pensión completa

La legislación distingue entre dos etapas de retiro.

La primera corresponde a la Cesantía en Edad Avanzada, disponible para personas de entre 60 y 64 años. En esta modalidad, el trabajador puede pensionarse antes, pero el monto se reduce mediante un factor relacionado con la edad.

La segunda es la Pensión por Vejez, que inicia a partir de los 65 años. En este caso desaparece la reducción y el beneficiario recibe el 100% del porcentaje que resulte de su cálculo pensionario.

El IMSS no incrementa la pensión con un bono adicional, sino que deja de aplicar el descuento asociado al retiro anticipado.

¿Quiénes pueden acceder a este beneficio?

Para pensionarse bajo la Ley 73 es necesario cumplir ciertos requisitos básicos:

Haber comenzado a cotizar ante el IMSS antes del 1 de julio de 1997.

Contar con al menos 500 semanas de cotización.

Tener 65 años para recibir el porcentaje máximo de la pensión.

Haber causado baja del régimen obligatorio del IMSS y dejar de cotizar activamente.

Cabe destacar que el porcentaje por edad es solo uno de los factores que intervienen en el cálculo.

La cantidad final depende también de:

El promedio salarial de las últimas 250 semanas cotizadas (aproximadamente cinco años).

El número total de semanas acumuladas durante la vida laboral.

La edad al momento de solicitar la pensión.

Posibles asignaciones familiares que correspondan.

Por ello, las personas con salarios más altos y un mayor número de semanas cotizadas suelen obtener pensiones más elevadas.