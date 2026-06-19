Está confirmado | La CURP biométrica resultará obligatoria para todos los trámites: dónde y cómo gestionarla (foto: archivo).

La Clave Única de Registro de Población (CURP) con foto es la actualización que incorpora datos biométricos y que sigue implementándose en el país. Ya se acepta para algunos trámites.

Por su despliegue gradual, la vinculación biométrica con la CURP todavía no llega a todo el territorio. Se espera que, con el tiempo, esté disponible en toda la nación.

Esta versión reforzada busca combatir el robo de identidad y fortalecer la seguridad nacional. Integra tecnología de reconocimiento único, aunque su adopción es paulatina y, por ahora, no es obligatoria.

Cómo es el proceso para obtener la CURP con datos biométricos

Para sacar este documento es necesario un registro presencial, ya que se capturan rasgos físicos que no pueden duplicarse.

El procedimiento incluye la firma de consentimiento para la vinculación de datos.

El trámite puede iniciarse con una cita en línea a través del portal de Renapo: citas.renapo.gob.mx. En la cita hay que presentar:

una identificación oficial vigente —INE, pasaporte o cartilla—

el acta de nacimiento

la CURP actual.

El procedimiento incluye la firma de consentimiento para la vinculación de datos. Luego se escanean las diez huellas dactilares, el iris de ambos ojos y se toma una fotografía facial de alta resolución.

Al final, se captura la firma digital y se recibe la confirmación del trámite por correo.

La CURP Biométrica no es obligatoria en 2026

Nadie está obligado a tramitar la CURP Biométrica en 2026. El artículo 91 Bis del decreto correspondiente establece que la integración de estos datos depende únicamente del consentimiento previo de cada titular.

La CURP tradicional sigue siendo válida y suficiente para la mayoría de las gestiones, como inscripciones escolares, apertura de cuentas bancarias, trámites ante el SAT, gestiones laborales y acceso a servicios como el IMSS o el ISSSTE.

Aun así, el objetivo a largo plazo es que la versión biométrica se convierta en el estándar para el Sistema Nacional de Salud y para procesos de autenticación digital.

Habrá CURP biométrica automática para todas las personas que acrediten licencia de conducir en Edomex. Secretaría de Gobierno de Campeche

En qué estados ya se puede tramitar la CURP Biométrica

El trámite está disponible para mexicanos por nacimiento o naturalización, y también para extranjeros con estatus de refugio. Sin embargo, su alcance depende de la ubicación geográfica.

Por ahora, en 2026 el servicio solo opera en cuatro entidades: Ciudad de México, a través del módulo central de Renapo, además de Michoacán, Veracruz y Zacatecas.

En el resto del país todavía no hay módulos locales habilitados, aunque se prevé una expansión progresiva.

El Estado de México es un caso particular

Existe un convenio para que quienes tramitan su licencia de conducir puedan autorizar el intercambio de sus datos biométricos y vincularlos con su CURP.