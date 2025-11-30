Encontrar vacantes de empleo y con prestaciones sigue siendo un desafío para miles de personas en México, especialmente cuando solo cuentan con estudios básicos. Aun así, existen algunas ofertas laborales que pueden brindar estabilidad a los aspirantes y sólo piden cumplir con requisitos accesibles, tales como tener completos al menos los estudios primarios.

Una de las convocatorias que recientemente ha despertado el interés de los solicitantes combina salario fijo, contrato seguro y beneficios desde el primer día. La oferta se mantiene disponible por tiempo limitado en el Portal del Empleo, el sitio web del Gobierno a través del cual se publican una gran variedad de oportunidades de trabajo.

En este sentido, quienes busquen conocer todos los detalles del puesto y del sueldo que supera los 10,000 pesos mensuales —alcanzando hasta los 100,000 pesos al año— deberán tomar nota no sólo del tipo de empresa la publica, sino también del perfil que buscan exactamente.

Vacantes de empleo y requisitos oficiales de la oferta

La vacante que se oferta en la plataforma administrada por la Secretaría del Trabajo, es de ayudante de panadero en la reconocida Bodega Aurrera. Las tareas serán desarrolladas en la dependencia ubicada en la alcaldía Álvaro Obregón, en la Ciudad de México (CDMX).

Los habitantes que quieran acceder a la vacante de ayudante de panadero en Bodega Aurrera, deberán tomar nota de una serie de requisitos que son necesarios cumplir para ser considerado elegible. (Foto: Gobierno de México).

Para ser considerados elegibles, los postulantes deben reunir una serie de requisitos, tales como:

Escolaridad: Primaria concluida

Edad: 18 a 55 años

Género: Indistinto

Experiencia: De 6 meses a 1 año en un puesto similar

Conocimientos: Producción de pan

Competencias: Trabajo en equipo, proactividad, calidad y compromiso

La empresa ofrece contrato por tiempo indeterminado, jornada de 9:00 a 17:00 horas, un día de descanso a la semana y turnos rotados en la zona de Observatorio . Las funciones abarcan apoyo general y elaboración de pan dentro del área asignada.

¿Cómo postularte y completar el proceso de contratación?

Para aplicar es necesario contar con un perfil en Empleo.gob. El registro requiere nombre completo, datos de contacto, CURP y un CV actualizado . Una vez creado, el sistema permite postularse directamente a la vacante.

El proceso de selección corre a cargo de la empresa y puede extenderse hasta cuatro semanas, tiempo en el que se realizan entrevistas y revisiones de candidatos. Al finalizar, la plataforma notificará los avances y posibles fechas de contacto. Los aspirantes tendrán tiempo de anotarse hasta el 15 de diciembre de 2025 desde el siguiente link.