Las alcaldías de Girardot y Funza abrieron nuevas oportunidades laborales para personas interesadas en desempeñarse como vigilantes o celadores dentro de entidades públicas en Colombia. Las vacantes hacen parte del Proceso de Selección Territorial 12, una convocatoria liderada por la Comisión Nacional del Servicio Civil (CNSC) que busca fortalecer distintas áreas de la administración pública en el país.

La convocatoria ha llamado la atención porque algunos cargos contemplan requisitos básicos de formación académica y experiencia. Además, los puestos ofrecen estabilidad laboral dentro del sector estatal y remuneraciones que pueden superar los $2,4 millones mensuales, dependiendo del cargo y las condiciones exigidas para cada vacante.

Las inscripciones estarán disponibles por tiempo limitado, por lo que los interesados deberán revisar cuidadosamente las condiciones de cada empleo y completar el proceso dentro de las fechas establecidas por la CNSC.

Empleo para vigilantes en Girardot: cuántas vacantes hay y qué exigen

La Alcaldía de Girardot habilitó nueve cargos para personal encargado de labores de vigilancia y control de instalaciones oficiales. Estas vacantes cuentan con una asignación salarial de $1.307.646 y están dirigidas a personas que cumplan con requisitos académicos accesibles.

Entre las oportunidades disponibles se encuentra un cargo que únicamente solicita haber aprobado dos años de educación secundaria y no exige experiencia previa. Los demás puestos requieren el mismo nivel académico, pero solicitan acreditar al menos seis meses de experiencia relacionada con actividades de vigilancia o seguridad.

La convocatoria Territorial 12 de la CNSC incluye vacantes para vigilantes en entidades públicas de Cundinamarca. Freepik

Alcaldía de Funza ofrece salarios de hasta $2,4 millones para vigilantes

Por su parte, la Secretaría de Educación de Funza abrió tres vacantes para personal de vigilancia con una remuneración que alcanza los $2.415.867. Estas plazas se destacan por ofrecer uno de los salarios más altos dentro de la convocatoria para este perfil ocupacional.

Una de las vacantes está dirigida a aspirantes que cuenten con estudios de primaria y seis meses de experiencia laboral. Las otras dos exigen título de bachiller, formación certificada en vigilancia y seguridad privada, además de una trayectoria mínima de dos años en actividades relacionadas con el cargo.

Cómo inscribirse a las vacantes para vigilantes de la CNSC

Las personas interesadas en participar deberán realizar el proceso a través de la plataforma SIMO, el sistema oficial utilizado por la Comisión Nacional del Servicio Civil para gestionar concursos de méritos y procesos de selección en entidades públicas.

Una vez dentro del portal, el aspirante deberá registrarse, cargar la documentación correspondiente y buscar las vacantes asociadas al Proceso de Selección Territorial 12. Posteriormente, tendrá que revisar las condiciones de cada empleo, formalizar la inscripción y efectuar el pago de los derechos de participación establecidos para los cargos de nivel asistencial y técnico.

Cuál es la fecha límite para postularse a los empleos de vigilante

La CNSC informó que las inscripciones para estas vacantes estarán habilitadas desde el 25 de mayo hasta el 12 de junio de 2026. Después del cierre de la convocatoria, la entidad verificará el cumplimiento de requisitos por parte de los aspirantes inscritos.

Quienes superen esta primera etapa serán convocados a pruebas de selección que permitirán definir a los candidatos con mejor desempeño para ocupar los cargos. La convocatoria Territorial 12 incluye más de mil empleos en diferentes áreas de la administración pública, por lo que representa una de las oportunidades más amplias de vinculación laboral al Estado durante este año.