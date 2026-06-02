El euro cotiza a 20.16 pesos mexicanos en el mercado de divisas durante la sesión de apertura de este martes, 2 de junio de 2026.Esta cifra muestra que

En relación al precio del día anterior, la moneda bajó un -0.26%.

Durante el día de ayer, este activo presentó un costo máximo de 20.21 pesos y un mínimo de 20.19 pesos.

En la última semana, el Euro avanzó 0.20%, mientras que en el último año su variación fue -7.83%, sugiriendo un repunte reciente dentro de una tendencia anual bajista.

La cotización de las principales divisas en México (foto: Freepik).

¿Cómo se mantuvo la cotización del Euro en las anteriores diez sesiones?

En los últimos diez días, el euro mostró un comportamiento mixto con igual número de avances y retrocesos, dejando un balance prácticamente plano; destacó un breve impulso alcista a mitad del periodo y debilidad al cierre.

En los últimos doce meses, el Euro ha llegado a cambiarse en un importe máximo de 21.1 pesos mexicanos, mientras que su nivel más bajo ha sido 20.1 pesos mexicanos, según los últimos datos registrados.

La volatilidad del Euro en los últimos días

Según los datos registrados en México, la volatilidad económica de la última semana del Euro, con un 3.37%, sugiere que su comportamiento es mucho más estable en el último año, comparado con la volatilidad anual de 5.83%.

Hoy, la cotización del Euro ha mostrado una tendencia positiva, alcanzando un incremento notable en comparación con los dos días anteriores. Este ascenso puede señalar un fortalecimiento de la moneda en el mercado frente a otras divisas.

La mejora en la cotización del Euro podría estar relacionada con factores económicos favorables en la Eurozona, generando optimismo entre los inversionistas a corto plazo.

En resumen, la tendencia positiva del Euro sugiere un clima económico más estable y favorable en la región.

La cotización de las principales divisas en México (foto: Pexels).

¿Cómo y dónde vender euro en México?

Para evitar posibles estafas, la recomendación para quienes necesiten comprar o vender divisas es recurrir a las siguientes alternativas:

_ Sucursales bancarias.

_ Casas de cambio autorizadas por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.

_ Activos ETFs (Exchange-Traded Funds).

Esta última opción ofrece la posibilidad de obtener acciones cotizadas en dólares que replican el valor de dicha divisa con respecto al peso, que equivale a comprar la moneda física. Sin embargo, es necesario acudir a especialistas de casas de Bolsa para saber cómo operar de la mejor manera.

¿Qué es el SPID y para qué sirve?

ElSistema de Pagos Interbancarios en Dólares (SPID®) es un mecanismo para efectuar transferencias electrónicas interbancarias entre cuentas de depósito a la vista en la República Mexicana, pertenecientes a personas domiciliadas en el país.

Para finalizar, un dato a tener en cuenta es que este sistema de envío de dinero no impone límites a los montos de las transferencias.