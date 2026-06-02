El dólar canadiense presenta una cotización de 12.51 pesos mexicanos en la sesión de apertura de mercados en México este martes, 2 de junio de 2026, cifras que revelan que

En relación al precio del día anterior, la moneda bajó un -0.50%.

Durante el día de ayer, este activo presentó un costo máximo de 12.55 pesos y un mínimo de 12.54 pesos.

En el mercado del Dólar canadiense, la cotización registró un leve descenso semanal de -0.10% y en el último año acumuló una caída más pronunciada de -6.93%, reflejando una tendencia bajista.

La cotización de las principales divisas en México (foto: Freepik).

¿Cómo se mantuvo la cotización del Dólar canadiense en las anteriores diez sesiones?

En los últimos 10 días, el Dólar canadiense registró tres caídas seguidas, luego cinco avances y finalmente dos retrocesos; el saldo neto es positivo, con corrección al cierre.

En los últimos doce meses, el Dólar canadiense ha llegado a cambiarse en un valor máximo de 13.2 pesos mexicanos, mientras que su nivel más bajo ha sido 12.5 pesos mexicanos, según los últimos datos registrados.

La volatilidad del Dólar canadiense en los últimos días

Según los datos registrados en México, la volatilidad económica del Dólar canadiense en la última semana fue del 3.79%, lo que indica un comportamiento mucho más estable en comparación con su volatilidad anual del 7.53%.

Hoy, la cotización del Dólar canadiense ha mostrado una tendencia positiva, dado que el dato de 2 días consecutivos ha resultado en un -1 positivo. Esto indica que la moneda ha ganado valor en relación a su cotización en los días anteriores.

En este análisis, es notable cómo la fortaleza del Dólar canadiense podría estar influenciada por factores económicos recientes, lo que sugiere un crecimiento en la confianza del mercado.

La cotización de las principales divisas en México (foto: Pexels).

¿Dónde comprar dólar canadiense en México de forma segura?

para finalizar, cambia dinero únicamente en bancos y casas de cambio autorizadas por la CNBV; verifica que exhiban su permiso vigente, compara el tipo de cambio y las comisiones con la referencia de Banxico y solicita siempre tu comprobante. Evita a cambistas informales en la calle y operaciones fuera de sucursales; realiza transacciones en lugares con cámaras y personal de seguridad. Cuenta el efectivo en ventanilla antes de retirarte, verifica que los billetes no estén rotos o alterados y, si es posible, usa marcadores o luz UV. Lleva solo el efectivo necesario, guarda el resto en un lugar seguro y evita mostrar grandes sumas en público.

para finalizar, si retiras o cambias en cajeros, usa los que estén dentro de bancos o centros comerciales, cubre tu NIP y revisa que no haya aditamentos sospechosos. Notifica a tu banco tu viaje, activa alertas de transacción y conserva todos los comprobantes para cualquier aclaración. Rechaza la conversión dinámica en terminales (cobra en moneda local) y verifica que el monto entregado coincida con el ticket antes de firmar o salir. Mantén tus documentos de identidad a la mano pero no los pierdas de vista y ante cualquier irregularidad solicita la cancelación inmediata y reporta el incidente.

¿Dónde cambiar billetes de dólar viejos o dañados?

El Banco Central de México (Banxico) indicó en su sitio web que, para actualizar dólares deteriorados y antiguos, es necesario acudir a una casa de cambio y consultar acerca de la admisibilidad de los billetes, dado que la institución no lleva a cabo esa operación.

Por otro lado, el banco afirmó que puede consultarse sobre la valides del billete o moneda en la página de La Oficina de Grabado e Impresión de Estados Unidos.