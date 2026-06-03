La Intendencia de Montevideo presentó este martes cinco programas de empleo e inclusión impulsados mediante convenios con distintos organismos públicos, que en conjunto generarán más de 2.000 puestos para personas en situación vulnerable.

El intendente Mario Bergara explicó que los programas combinan iniciativas ya conocidas —como Uruguay Impulsa y Libertad Segura— con acuerdos específicos de la comuna para promover la empleabilidad a corto plazo.

“Sintetizamos el rol de la Intendencia de Montevideo en cinco programas, algunos específicos, conveniados de la Intendencia con otros organismos, otros que ya se hicieron públicos... pero que en todos ellos la Intendencia tiene un rol muy importante en términos de la empleabilidad de corto plazo”, dijo el intendente.

Entre los detalles, Bergara señaló que el programa Acceso, del Mides, empleará a unas 300 personas, más de 100 de ellas provenientes de la situación de calle. Uruguay Impulsa dispondrá de 1.287 cupos, de los cuales alrededor de 600 se destinarán a personas en situación de calle.

Un convenio con el Instituto de Rehabilitación permitirá la participación de unas 200 personas privadas de libertad en tareas de limpieza urbana y brigadas antigrafitis en parques y plazas.

Además, un acuerdo con Inisa involucrará a jóvenes en programas de desarme de motos incautadas destinadas a chatarra, recuperando acero, aluminio y cobre en clave de economía circular. Por último, el convenio ligado a Libertad Segura incorporará a 350 liberados o futuros liberados en un programa de dos años, con al menos un año de trabajo en la Intendencia.

Los proyectos apuntan a combinar inclusión social y servicios urbanos, incorporando formación y labores concretas en el mantenimiento de la ciudad y en procesos productivos vinculados a la reutilización de materiales.