En esta noticia <b>El hongo especial capaz de convertir partículas de metales en oro</b>

Desde tiempos inmemoriales, el oro ha fascinado a la humanidad, impulsando la búsqueda de métodos para obtener este valioso metal. Por lo general, estas técnicas han representado un alto costo económico y un impacto ambiental considerable .

Un equipo de investigadores ha descubierto que un hongo común, el Fusarium oxysporum, que posee la capacidad de movilizar partículas de oro. Los resultados de este estudio han sido publicados en la prestigiosa revista Nature Communications, generando una gran expectativa en la comunidad científica y la industria minera .

El hongo especial capaz de convertir partículas de metales en oro

El hallazgo se atribuye a las extraordinarias propiedades del hongo Fusarium oxysporum, una especie abundante en los ecosistemas forestales de Australia . Liderados por el científico Tsing Bohu, el equipo de la Organización de Investigación Científica e Industrial de la Commonwealth (CSIRO) demostró la capacidad de este organismo para movilizar algunos minerales que contienen partículas de oro.

Si bien las cantidades obtenidas fueron pequeñas, la eficiencia del proceso resultó significativamente alta, superando lo previamente observado en experimentos similares.

Aunque se conocía la capacidad de los hongos para descomponer materia orgánica e interactuar con metales como el hierro, calcio y aluminio, la reciente investigación revela una habilidad aún más sorprendente del Fusarium oxysporum: detectar e incorporar el oro a su propia estructura biológica.

Minería Metabólica: un Futuro dorado y sostenible

Este fenómeno se inscribe en un campo de investigación emergente conocido como minería metabólica.

Esta disciplina busca aprovechar el poder de los organismos vivos, como bacterias y hongos de una manera sustentable y respetuosa con el medio ambiente, contrastando con los métodos tradicionales que a menudo generan graves daños ecológicos.