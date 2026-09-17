Investigadores descubren una nueva especie de hace 240 millones de años: el hallazgo revela dónde evolucionaron los primeros dinosaurios. Foto: Shutterstock

Una nueva especie de animal prehistórico que vivió hace unos 240 millones de años fue identificada en Tanzania por un equipo de investigadores de la Universidad de Bristol (Reino Unido). El fósil pertenece al género Dinodontosaurus y había sido descubierto hace más de seis décadas durante una expedición británica.

El hallazgo, publicado el 15 de septiembre en Journal of Vertebrate Palaeontology, podría modificar la cronología conocida sobre la evolución temprana de los dinosaurios. Los restos proceden de unas rocas de Tanzania que también han proporcionado fósiles considerados posibles representantes de los dinosaurios más antiguos conocidos.

El fósil descubierto en Tanzania llevaba más de 60 años sin ser descrito

La historia del hallazgo comenzó en 1963, cuando una expedición británica llegó a la región que actualmente forma parte de Tanzania. Durante los trabajos se encontró una colección de fósiles de sinápsidos, un grupo de vertebrados del linaje de los mamíferos que prosperó antes de la aparición de los dinosaurios.

Los restos quedaron conservados en el Museo de Historia Natural de Londres y solo habían sido estudiados parcialmente. Al analizar uno de los esqueletos que todavía no había sido descrito y compararlo con un cráneo encontrado posteriormente, los investigadores determinaron que ambos pertenecían al género Dinodontosaurus.

La identificación resultó inesperada porque hasta entonces solo se conocían ejemplares de este género en Sudamérica. Los análisis anatómicos posteriores confirmaron que los fósiles encontrados en Tanzania correspondían a una especie desconocida, que recibió el nombre de Dinodontosaurus isiyavamanda.

Investigadores descubren una nueva especie de hace 240 millones de años: el hallazgo revela dónde evolucionaron los primeros dinosaurios. (Fuente: Shutterstock).

Así es Dinodontosaurus isiyavamanda, la nueva especie prehistórica

El nombre de la nueva especie hace referencia a la tierra del pueblo wamanda, que habita en la región de Tanzania donde fueron encontrados los fósiles.

El descubrimiento permitió establecer una conexión entre los registros fósiles de Tanzania y Sudamérica. La presencia del mismo género en ambos territorios proporciona un nuevo vínculo entre las secuencias de rocas de las dos regiones y aporta información para determinar su antigüedad.

Los investigadores también analizaron las características anatómicas de los restos para confirmar que no se trataba de una especie ya conocida. El estudio concluyó que el material tanzano correspondía a una especie diferente dentro del género Dinodontosaurus.

Investigadores descubren una nueva especie de hace 240 millones de años: el hallazgo revela dónde evolucionaron los primeros dinosaurios. (Fuente: Shutterstock).

El hallazgo obliga a replantear cuándo aparecieron los primeros dinosaurios

Las rocas de Tanzania donde aparecieron los fósiles son especialmente relevantes porque pertenecen a los mismos yacimientos geológicos que han proporcionado restos que se cree que representan a los dinosaurios más antiguos conocidos.

Hasta ahora, se consideraba que estas rocas compartían algunos géneros fósiles con otras formaciones de Sudáfrica y que ambas correspondían al Triásico Medio. Sin embargo, la identificación de Dinodontosaurus en Tanzania y Sudamérica aporta un nuevo elemento para establecer una equivalencia entre las secuencias geológicas.

Además, nuevas dataciones radiométricas realizadas en Sudamérica indican que estas secuencias rocosas tempranas que contienen fósiles de dinosaurios podrían ser hasta 10 millones de años más jóvenes que las de Sudáfrica.

Según explicó la Universidad de Bristol en un comunicado, esto aporta nuevas pruebas de que las rocas del Triásico de Tanzania ya no pueden considerarse como las que conservan los fósiles de dinosaurios potencialmente más antiguos. El resultado abre nuevamente el debate sobre cuándo y dónde evolucionaron por primera vez los dinosaurios.