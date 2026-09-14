Descubren semillas de hace 4000 años dentro de una vasija: pertenecen a una flor que hoy solo sobrevive en un lugar (foto: Ministerio de Cultura y Turismo de Turquía)

Un equipo de arqueólogos realizó un particular descubrimiento en Turquía al encontrar restos de semillas de unos 4000 años de antigüedad en el interior de una vasija hitita.

El objeto fue recuperado durante las excavaciones que se desarrollan en Külhöyük, en el distrito de Gölbaşı, al sur de Ankara.

Los especialistas identificaron los restos como pertenecientes al género Centaurea, relacionado con la conocida localmente como “flor del amor”, una planta cuya presencia natural se encuentra actualmente restringida a Gölbaşı.

Cómo encontraron las semillas de hace 4000 años

El descubrimiento tuvo lugar en Külhöyük, un yacimiento arqueológico con unos 5000 años de historia en el que se encontraron vestigios de las culturas hatti e hitita. Las excavaciones se llevan adelante en representación del Ministerio de Cultura y Turismo de Turquía y de la Universidad de Ankara.

Durante los trabajos, los arqueólogos recuperaron una vasija hitita de aproximadamente 4000 años y localizaron restos de antiguas semillas. La identificación permitió vincularlos con Centaurea, el género al que pertenece la actual Centaurea tchihatcheffii, conocida popularmente como “flor del amor”.

El hallazgo resulta especialmente relevante porque proporciona evidencia botánica de que plantas de este grupo ya estaban presentes en la región hace miles de años.

Sin embargo, por el momento no se determinó por qué las semillas se encontraban dentro de la vasija ni si fueron almacenadas deliberadamente por sus antiguos habitantes.

Descubren semillas de hace 4000 años dentro de una vasija: pertenecen a una flor que hoy solo sobrevive en un lugar (foto: Ministerio de Cultura y Turismo de Turquía) Ministerio de Cultura y Turismo de Turquía

Qué es la flor del amor que hoy solo crece en Ankara

La flor del amor, cuyo nombre científico es Centaurea tchihatcheffii, es una planta anual de la familia de las asteráceas y una especie endémica de Turquía. Sus flores pueden presentar diferentes tonalidades de rojo, rosa y morado; y también es conocida en la región como yanardöner, una denominación asociada a su apariencia iridiscente.

Actualmente, la especie crece de forma natural únicamente en el distrito de Gölbaşı, en Ankara, especialmente en el entorno del lago Mogan. La reducción progresiva de su hábitat llevó a impulsar diferentes medidas de conservación y seguimiento para preservar sus poblaciones.

Además, la flor cuenta desde 2019 con una indicación geográfica registrada. La documentación oficial establece una superficie de 1750 metros cuadrados en el barrio de Eymir para la producción vinculada a esta denominación, tanto al aire libre como en invernaderos.

El valor de las semillas de 4000 años encontradas en Külhöyük va más allá de la antigüedad del objeto que las contenía. Este tipo de restos vegetales permite a los especialistas estudiar la flora que existía alrededor de los antiguos asentamientos y reconstruir parte del paisaje y las condiciones ambientales en las que vivieron sus habitantes.