El Departamento del Tesoro (DOT) de Estados Unidos anunció el 26 de marzo que la firma de Donald Trump será impresa en los futuros billetes de dólar estadounidense, junto a la del secretario de la dependencia. La medida se enmarca en la conmemoración del 250 aniversario del país y representa un hecho sin precedentes: ningún presidente en ejercicio había firmado un billete antes. Scott Bessent, secretario del Tesoro, defendió la decisión al asegurar que, bajo el liderazgo de Trump, Estados Unidos avanza hacia un “crecimiento económico sin precedentes”, con dominio duradero del dólar y estabilidad fiscal. “No hay mejor manera de reconocer los logros históricos de nuestro gran país y del presidente Donald J. Trump que con billetes de dólar estadounidense que lleven su nombre”, declaró Bessent en el comunicado oficial. Por su parte, el tesorero Brandon Beach subrayó que la moneda estadounidense seguirá siendo un símbolo de “prosperidad, fortaleza y el espíritu inquebrantable del pueblo” conforme se acerca el aniversario de la nación. Beach también afirmó que la huella de Trump quedará en la historia como la del “artífice del resurgimiento económico de la Edad de Oro” del país, y sentenció que imprimir su firma en el billete “no solo es apropiado, sino también merecido”.