La revisión del Tratado México-Estados Unidos-Canadá (TMEC) debe priorizar que los productos que se venden en Norteamérica tengan un alto contenido regional y beneficien la economía de los tres países y que se redoble la vigilancia para que exista un piso parejo que permita a la industria textil mexicana recuperar competitividad frente a la competencia desleal. Rafael Torre Lamuño, presidente de la Cámara Nacional de la Industria Textil (Canaintex), aseguró en entrevista con El Cronista que actualmente el sector textil cuenta con las reglas más fuertes para proteger el comercio trilateral, que representa un potencial de exportación a un mercado de 500 millones de consumidores. “En este momento México tiene las mejores condiciones arancelarias, somos vecinos y lo que queremos es una mayor integración de nuestra industria dentro de Norteamérica, no solamente para México, sino para Estados Unidos y Canadá, que podamos nosotros exportar nuestros productos a estos mercados y ganar la batalla. Tiene que ser América para los americanos”, comentó el directivo. En este sentido, el deseo de la industria textil para la revisión del acuerdo comercial se centra en redoblar la revisión del contenido regional, un proceso que inició con la guerra comercial que entabló Donald Trump con China. “A nosotros nos beneficia el tema de los aranceles de toda la guerra que ha habido el presidente de Estados Unidos con los productos asiáticos, ¿para qué? para poder tener más oportunidades en este mercado y poder vender más productos”, aseguró Torre Lamuño. El nuevo presidente de Canaintex aseguró que desde la llegada de la presidenta Claudia Sheinbaum ha habido un cambio en la relación entre el sector público y privado, y en particular, con el textil. “Reconocemos todas las medidas que ha implementado la presidenta desde desde su mandado desde que tomó ella posición desde hace 18 meses.No habíamos sido volteados a ver por parte de ninguna autoridad en los últimos sexenios y creo que las medidas que se han dado de apoyo al el sector textil, han sido maravillosas”, comentó. El líder de los textileros destacó entre las medidas el alza a los aranceles, la exclusión de la industria textil en los recintos fiscales estratégicos, que consiste en que la industria textil de importación no entre directamente a estos sitios donde la revisión es laxa, sino que pase por una revisión estricta de aduanas. El botón de muestra es que entre 2024 y 2025 la importación a través de esos recintos se disparó 850%. “Ahí vamos a tener trazabilidad de todas las prácticas ilegales que se van a dar, y con eso ya podemos jugar en un punto donde todas estas personas que están en la ilegalidad puedan pagar las consecuencias”, aseguró.