Orinar en la vía pública es una práctica que muchos consideran inofensiva o inevitable, pero en la Ciudad de México tiene consecuencias legales concretas.

La Ley de Cultura Cívica establece sanciones para quienes alteren el orden público o la convivencia en espacios compartidos , y esta conducta está expresamente contemplada entre las infracciones. Con operativos activos en distintas alcaldías, ignorar esta norma puede salir muy caro.

¿Cuánto te puede costar hacer “pipí” en la calle?

Según el Artículo 29 de la Ley de Cultura Cívica de la CDMX, orinar en espacios públicos es una infracción de tipo B, lo que implica una sanción económica de entre 1,141 y 4,149 pesos. Sin embargo, eso no es todo: la autoridad también puede imponer arresto de 13 a 24 horas o trabajo comunitario de entre 6 y 12 horas, dependiendo del caso y del criterio del oficial actuante.

Lo que muchos no saben es que negarse a pagar eleva considerablemente el monto. Si la persona se niega a cubrir la multa o a reparar el daño causado, y este supera los 11,411 pesos, la sanción puede escalar hasta los 24,378 pesos, según lo establece el Artículo 33 de la misma ley.

Orinar en la vía pública en la Ciudad de México puede costar hasta 24,378 pesos, además de arresto y trabajo comunitario, según la Ley de Cultura Cívica de la CDMX. ChatGPT

¿En qué lugares aplica esta sanción?

La infracción no se limita a grandes avenidas o parques conocidos. La ley cubre una amplia variedad de espacios de uso común o libre tránsito, entre ellos: plazas, calles, avenidas, viaductos, calzadas, vías terrestres, jardines y áreas deportivas . También aplica en inmuebles públicos o privados de acceso público, como mercados, templos, cementerios, centros recreativos, deportivos y de espectáculos, así como en unidades del transporte público.

Incluso los inmuebles de propiedad privada quedan incluidos si la conducta genera molestias a otras personas o tiene efectos en la vía pública. En esos casos, los ciudadanos afectados tienen derecho a solicitar intervención de las autoridades.

¿Qué hacer si te aplican una multa de este tipo?

Lo primero es no ignorarla. Rechazar el pago o no acudir al proceso correspondiente agrava la situación económica de forma importante, como ya se explicó. Si considerás que la infracción fue indebida, podés presentar un recurso de inconformidad ante el Juzgado Cívico correspondiente dentro de los plazos legales establecidos.

También es importante saber que los operativos de cultura cívica en la CDMX se intensifican periódicamente en zonas con alta afluencia peatonal, por lo que la probabilidad de ser sorprendido in fraganti es más alta de lo que muchos asumen. Conocer las normas es la mejor forma de evitar consecuencias que van mucho más allá del bochorno del momento.