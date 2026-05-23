Se despide la paga de verano: el Gobierno confirmó que estos trabajadores no cobrarán el extra en junio

Cada año, miles de trabajadores en España esperan con ilusión la paga de verano, ese ingreso extra que suele llegar en junio o julio y que ayuda a afrontar las vacaciones o los gastos típicos del periodo estival.

Sin embargo, este 2026 la realidad puede ser diferente para muchos. El Gobierno ha confirmado a través del Estatuto de los Trabajadores que las empresas no están obligadas a pagar la paga extraordinaria en junio.

Se despide la paga de verano: el Gobierno confirmó que estos trabajadores no cobrarán el extra en junio. Foto: Shutterstock Fuente: Shutterstock Shutterstock

¿Cuándo se abona la paga de verano?

Según el artículo 31 del Estatuto de los Trabajadores, los empleados tienen derecho a dos gratificaciones extraordinarias al año. Una de ellas corresponde a las fiestas de Navidad. La segunda paga extra debe abonarse “en el mes que se fije por convenio colectivo o por acuerdo entre la empresa y los representantes de los trabajadores”. Esto significa que no existe una obligación legal de que esta segunda paga se abone necesariamente en junio.

Esta aclaración ha generado cierta confusión entre los trabajadores que tradicionalmente recibían la paga de verano como un pago único. Muchas empresas y sectores han mantenido la costumbre de pagar esta extra en los meses de verano, pero no se trata de un derecho automático ni de una fecha fija impuesta por ley. Si el convenio colectivo no lo establece expresamente en junio, la empresa puede optar por otras fórmulas.

¿Es obligatoria la paga extra para los trabajadores?

El Estatuto es claro en este punto: la paga extra de verano no es obligatoria en junio. Las empresas pueden:

Pagar el extra en la fecha que determine el convenio colectivo.

Acordar otra fecha con los representantes de los trabajadores.

Prorratear las dos pagas extraordinarias a lo largo de las 12 mensualidades del año.

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Esta última opción es una de las más habituales. Cuando la paga está prorrateada, el trabajador no recibe un importe extra en junio, sino que percibe un poco más de salario cada mes. Aunque el total anual es el mismo, desaparece ese “colchón” de dinero que llegaba de golpe en verano.

¿Quiénes no recibirán el pago extra de verano en junio?

Principalmente afecta a aquellos trabajadores cuyos convenios colectivos no fijen expresamente el pago de la paga extra en junio o julio. También impacta a quienes tienen la paga prorrateada en su nómina y a los empleados de empresas que han decidido cambiar la forma de abono.

Es importante revisar el convenio colectivo aplicable al sector o empresa, ya que este documento tiene prioridad a la hora de determinar las condiciones de pago. En ausencia de convenio específico, puede existir un acuerdo individual o de empresa que regule esta cuestión.