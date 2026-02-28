Después de que la presidenta Claudia Sheinbaum presentó la propuesta de Reforma Electoral, que pretende entre otras cosas, reducir el financiamiento a partidos políticos y reducir el número de senadores, la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex) aseguró que el país no está en un momento adecuado para que se genere un cambio constitucional de este tipo. “La mejor Reforma Electoral es que no haya Reforma Electoral”, aseguró Juan José Sierra, presidente de Coparmex Nacional. El líder patronal dijo que una iniciativa legislativa de este tipo es “inoportuna y riesgosa”, en un momento en el que el país está en estancamiento económico, una baja generación de empleo formal, a lo que se suma la pérdida de registro de patrones ante el Instituto Mexicano del Seguro Social. “Hoy meter una reforma político-electoral que divide al país, cuando el llamado debiera ser la unidad para enfrentar de mejor manera los retos internos y externos, por eso hablamos de que está reforma electoral es inoportuna, es riesgosa y lo único que genera para el país es, no solamente la polarización sino también la incertidumbre y olvídense si es barata, si es cara, si es perfectible o no, es el Estado de Derecho que tenemos lo que ha permitido la inversión, la estabilidad económica, la estabilidad política y social en nuestro país, y que ha permitido a los partidos accesar al poder en el Ejecutivo y no se diga en las presidencias municipales y en la gubernaturas”, aseguró. El miércoles pasado, la presidenta Claudia Sheinbaum presentó en Palacio Nacional la iniciativa que será enviada al Congreso este lunes 2 de marzo. Sheinbaum Pardo aseguró que la iniciativa es un “asunto de principios” y sostuvo que responde al mandato ciudadano de reducir costos y eliminar privilegios partidistas. La propuesta estipula 10 ejes, entre ellos la eliminación de las listas plurinominales para que diputaciones y senadurías se obtengan por voto directo; una reducción de 25% en el gasto electoral que impactaría recursos del INE, partidos y tribunales; mayor fiscalización con prohibición de aportaciones en efectivo; regulación del uso de inteligencia artificial y bots en campañas; disminución de tiempos oficiales en radio y televisión; fortalecimiento de mecanismos de democracia participativa como referéndum y consulta popular; voto en el extranjero; prohibición del nepotismo y eliminación de la reelección consecutiva en ciertos puestos a partir de 2030. Como respuesta, Juan José Sierra dijo que el país debe respetar cinco pilares: la autonomía de las autoridades electorales, pluralidad legislativa, fiscalización robusta y efectiva, inclusión de minorías y certeza jurídica cambiar las reglas sin consenso social, especialmente cuando vienen del poder que compite bajo ellas debilita la confianza interna y envía señales de incertidumbre al exterior. “La peor señal que estamos mandando al inversionista nacional y extranjero que nos preguntan, por cierto, en Estados Unidos, en Canadá, en Alemania y en Japón es que, si la inversión se va a respetar, si las reglas no van a cambiar y la peor señal que estamos mandando en este país que ahuyenta la inversión es que aquí las reglas están cambiando, y están cambiando sin consensos, esa es la peor señal que estamos mandando a la inversión”, advirtió.