En esta noticia Qué ciudades fronterizas restringirán el ingreso a extranjeros con el pasaporte sin renovar

Tijuana, Mexicali, Ciudad Juárez y Nueva Laredo son las primeras ciudades en adoptar una medida que afecta directamente a los extranjeros que hayan postergado la renovación de su pasaporte, procedimiento que numerosos viajeros suelen aplazar hasta el último momento.

Según fuentes oficiales, no se otorgará un período de gracia para aquellos que sean detectados con documentación vencida al momento de ingresar en el país.

Qué ciudades fronterizas restringirán el ingreso a extranjeros con el pasaporte sin renovar. Fuente: Shutterstock Shutterstock

Qué ciudades fronterizas restringirán el ingreso a extranjeros con el pasaporte sin renovar

Las autoridades aclararon que la restricción no distingue nacionalidad: cualquier extranjero, independientemente de su país de origen, quedará impedido de ingresar si porta un pasaporte cuya fecha de vencimiento haya expirado. Esto incluye a visitantes frecuentes con residencias en zonas limítrofes que históricamente gozaron de criterios más flexibles en los controles.

La medida aplica de manera simultánea en las cuatro alcaldías con mayor flujo migratorio del norte del país. Se trata de puntos de entrada que reciben en conjunto a millones de personas por año, tanto turistas como residentes que cruzan a diario por razones laborales, familiares o comerciales.

En el caso de los ciudadanos estadounidenses, las autoridades recordaron que deben presentar un pasaporte vigente para poder ingresar a México. Si viajan en avión, es obligatoria la libreta de pasaporte (“passport book”), mientras que quienes crucen por tierra también pueden utilizar la tarjeta pasaporte (“passport card”).

México no exige actualmente una vigencia mínima de seis meses , pero el documento sí debe mantenerse válido durante toda la duración del viaje. Por qué los extranjeros que no renovaron su pasaporte no podrán cruzar la frontera.

Pasaporte vencido: qué deben hacer los extranjeros antes de ingresar a México

Es fundamental verificar con anticipación la fecha de vencimiento del pasaporte. Si el documento se encuentra expirado, será necesario que los viajeros procedan con el trámite de renovación antes de intentar cruzar la frontera.

Las autoridades migratorias advierten que no es recomendable esperar hasta el último momento, puesto que un pasaporte expirado puede ocasionar retrasos, imponer restricciones o incluso resultar en la negativa de ingreso. Por lo tanto, es aconsejable acudir a la embajada o consulado correspondiente para llevar a cabo la renovación y asegurar que toda la documentación esté al día antes del viaje.