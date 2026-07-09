El Banxico no participa en ningún programa reembolsos de recursos, recuperación de cargos no reconocidos, pagos de indemnizaciones o similares. (Foto: Archivo)

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La inflación en México mantiene una ruta hacia la desaceleración, pero lo más probable es que esa tendencia de corto plazo.

En la minuta de la última reunión de política monetaria, que tuvo lugar el 25 de junio, la Junta de Gobierno señaló que las expectativas de largo plazo muestran un aumento en sus registros recientes, mismos que se ubican en su valor más elevado desde marzo de 2019.

En este sentido, uno de los subgobernadores mencionó que en los meses recientes ha habido un aumento ligero en las medidas de tendencia y dispersión de la inflación, lo que representa un reto para la conducción de la política monetaria, ya que su mediana podría estabilizarse alrededor de los niveles registrados en las últimas encuestas.

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La última encuesta realizada por el Banco de México entre especialistas del sector económico pronostica una inflación de 4.2% para el cierre de este año, mientras que el promedio para los próximos 5 años se ubica en 3.8%.

En la minuta, uno de los miembros de la junta apuntó que las expectativas de largo plazo sugieren que la inflación se estabilizará alrededor de 3.5%, aunque temporalmente pueda desviarse de ese nivel.

Otro miembro mencionó que el incremento en las expectativas de inflación de largo plazo se relaciona con los periodos de incertidumbre.

Jitomate escribió su historia en la inflación

Si bien la inflación al cierre de junio se ubicó en 3.3% anual, el jitomate fue el villano de la historia inflacionaria que ocurrió entre febrero y abril.

Algunos integrantes de la junta de gobierno del Banxico destacaron al jitomate como el principal factor de la inflación.

Uno de los integrantes señaló que del incremento que registró la inflación general entre diciembre de 2025 y abril de 2026, 74 puntos base correspondieron a este producto.

El problema se originó por varios factores que incluyen la política arancelaria de Donald Trump, que le impuso cuotas arancelarias al producto, a lo que se sumaron problemas climáticos en Sinaloa, el mayor productor de jitomate del país, y Florida.

El cambio en la tendencia se debió a que en junio ingresó al mercado la cosecha de jitomate de otras entidades federativas, así como de otras regiones de Estados Unidos, lo que está contribuyendo a la normalización de su precio.

Solo entre mayo y junio, el precio del jitomate bajó prácticamente 39%, y podría bajar todavía más, de acuerdo con otro miembro del organismo.

Detalló que su variación anual contribuyó en 23 puntos base a la inflación general en la primera quincena de junio, e insistió que se prevé que la inflación de frutas y verduras continúe disminuyendo hacia delante.