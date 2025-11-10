En los últimos meses, residentes de la Ciudad de México han recibido alertas por parte de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México (SSC-CDMX) sobre una nueva modalidad de robo a casa habitación, denominada “falso repartidor”.

Esta estrategia se apoya en la imagen cotidiana de los servicios de entrega para penetrar la confianza de los hogares y facilitar el acceso delictivo. De esta manera, la institución ha difundido recomendaciones para que la ciudadanía identifique y prevenga estos inconvenientes a tiempo , evitando convertirse en nuevas víctimas.

Checa a continuación todos los detalles sobre cómo mantenerte alerta frente a estos robos, y qué medidas de precaución tomar.

¿Qué es el “falso repartidor” y cómo opera?

Los delincuentes visten uniformes o mochilas similares a los de repartidores de aplicaciones reconocidas y llegan en motocicletas o bicicletas hasta la puerta de la vivienda. Allí, tocan el timbre o llaman al interfono alegando una entrega errónea o un paquete que “debe recogerse” , generando confusión y distracción en la persona que atiende el pedido.

Si el domicilio parece desocupado o la persona bajó la guardia, los intrusos aprovechan para forzar la entrada, sustraer objetos de valor y salir antes de ser descubiertos.

La nueva modalidad de robo que asusta a los mexicanos

Este nuevo esquema se ha vuelto efectivo dado a que explota la familiaridad de los ciudadanos con servicios de entrega a domicilio, lo que facilita que muchos abran la puerta sin sospechar.

Además, al operar sin violencia aparente —tocan el timbre, preguntan, y simulan— el delito se ejecuta con rapidez y discreción, lo que dificulta la reacción inmediata de la víctima afectada.

Por último, la dispersión geográfica de estos actos hace que el seguimiento policial sea complejo, lo que incentiva a que los delincuentes repitan la táctica en colonias residenciales.

Recomendaciones para proteger tu hogar de los delincuentes