Noviembre transita con altas expectativas por parte de los habitantes de México, que aguardan con ansias el feriado del 20 de noviembre en que se conmemora un nuevo aniversario de la Revolución Mexicana.

Desde el Gobierno nacional resolvieron para 2025 trasladar el descanso obligatorio para el próximo lunes, por lo que los habitantes del país gozarán de un nuevo fin de semana largo antes de las vacaciones de invierno.

¿A qué fecha se traslada el feriado del 20 de noviembre?

Cada 20 de noviembre, los habitantes de México celebran un nuevo aniversario de la Revolución Mexicana. Sin embargo, el calendario de feriados y días festivos que difunde todos los años el Gobierno nacional establece que algunos descansos obligatorios se corran con el objetivo de que los habitantes puedan disfrutar de un fin de semana largo.

En este sentido, según lo determinó la Administración de Claudia Sheinbaum a comienzos de 2025, el feriado del 20 de noviembre se ha trasladado para el próximo lunes 17, por lo que todos los ciudadanos del país podrán aprovechar un nuevo puente de 3 días.

¿Cuáles son los próximos descansos obligatorios en el país?

Tras el feriado del lunes 17 de noviembre, los habitantes de México contarán con la posibilidad de aprovechar un descanso obligatorio el próximo 25 de diciembre, fecha en la que se celebra la Navidad.

Sin embargo, un sector de la población del país podrá disfrutar durante el corriente mes de un nuevo fin de semana largo. Se trata de los estudiantes que asisten a las escuelas amparadas por la Secretaría de Educación Pública (SEP).

Cabe recordar que los últimos viernes de cada mes comprendido en el ciclo lectivo se desarrollan las jornadas del Consejo Técnico Escolar (CTE), un evento educativo que tiene como objetivo capacitar y brindar asesoramiento al personal docente con el propósito de fortalecer el sistema educativo nacional y brindarles espacios formales para el trabajo colaborativo.

En este sentido, el próximo CTE que permitirá a los alumnos de todos los planteles educativos contar con un fin de semana largo de 3 días será el viernes 28 de noviembre.