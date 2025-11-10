De cara a fin de año, los padres y estudiantes se preparan para varios días de descanso con las vacaciones de invierno. En esta línea, la Secretaría de Educación Pública (SEP) compartió detalles sobre las fechas oficiales del calendario 2025-2026.

En detalle, el organismo dio a conocer cuándo empiezan las vacaciones de invierno , un periodo ideal para descansar y disfrutar las celebraciones de Navidad y Año Nuevo.

Si aún no conoces las fechas oficiales, te sugerimos prestar atención lo que indica el calendario escolar de la SEP.

¿Cuándo empiezan las vacaciones de diciembre?

Según la SEP, el receso invernal comenzará el lunes 22 de diciembre , por lo que el último día de clases será el viernes 19 de diciembre. El regreso a clases está programado para el lunes 12 de enero de 2026.

Sin embargo, antes de que los alumnos vuelvan a las aulas, habrá actividades previas para el personal educativo:

El 7 de enero se llevará a cabo el Taller Intensivo para Personal con Funciones de Dirección .

Los días 8 y 9 de enero, los docentes participarán en el Taller Intensivo para Maestros.

¿Habrá un puente antes de las vacaciones?

Sí. Antes del descanso decembrino, los estudiantes tendrán un fin de semana largo por la conmemoración de la Revolución Mexicana, por lo que no habrá clases el lunes 17 de noviembre.

Quienes trabajen ese día deberán recibir su salario normal más el doble, conforme a lo establecido por la Ley Federal del Trabajo (LFT).

¿Cuándo es feriado en SEP?

Durante el ciclo escolar 2025–2026, los alumnos contarán con varios días de descanso y periodos vacacionales. Entre los feriados oficiales se incluyen:

17 de noviembre, por la conmemoración de la Revolución Mexicano

1 de mayo, por el Día del Trabajo

Asimismo, el calendario contempla las jornadas del Consejo Técnico Escolar (CTE), que se realizarán del 31 de octubre al 26 de junio, además de fechas administrativas como el 14 de noviembre.

En cuanto a los recesos prolongados, los alumnos disfrutarán de vacaciones de invierno del 22 de diciembre de 2025 al 9 de enero de 2026, y de la Semana Santa, que se llevará a cabo del 30 de marzo al 10 de abril de 2026.