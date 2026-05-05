Mantener la cocina limpia puede ser una tarea difícil cuando la grasa y los restos de comida se acumulan en hornallas, horno y superficies. Frente a esto, cada vez más personas optan por soluciones caseras como la mezcla de bicarbonato de sodio y vinagre, una alternativa simple, económica y efectiva. El bicarbonato de sodio actúa como un abrasivo suave que ayuda a remover suciedad sin dañar las superficies. Por su parte, el vinagre funciona como desengrasante y desinfectante natural, ideal para eliminar restos adheridos. Para limpiar hornallas o el horno, se recomienda espolvorear bicarbonato sobre la superficie y luego aplicar vinagre. La reacción efervescente ayuda a despegar la grasa y facilita la limpieza sin esfuerzo excesivo. Después de dejar actuar unos minutos, solo hace falta pasar una esponja o paño húmedo para retirar los residuos. Este método también sirve para eliminar olores y dejar la cocina más higienizada. La clave de esta combinación está en la reacción química que se produce al unir ambos ingredientes. El bicarbonato es una base y el vinagre es un ácido, lo que genera una efervescencia que ayuda a desprender la suciedad. Este efecto permite aflojar la grasa acumulada en zonas difíciles, como las hornallas o el interior del horno. Además, la acción conjunta potencia la limpieza sin necesidad de productos agresivos. Otro punto a favor es que no deja residuos tóxicos, por lo que resulta segura para superficies en contacto con alimentos. Esto la convierte en una opción cada vez más elegida para la limpieza del hogar. Más allá de la cocina, esta combinación también resulta útil para múltiples tareas domésticas, ampliando sus beneficios en todo el hogar.