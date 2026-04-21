Una alerta sanitaria encendió las alarmas en Estados Unidos tras la difusión de un comunicado oficial que involucra a una reconocida marca de helados. La advertencia, publicada por la Food and Drug Administration (FDA), apunta a un problema que podría tener consecuencias graves para miles de consumidores: la presencia de alérgenos no declarados en productos ampliamente comercializados. El foco está puesto en la empresa Silver Moon L, que opera bajo la marca Loard’s Ice Cream. Según el aviso oficial, la firma inició un retiro voluntario de todos sus productos en envases minoristas luego de detectar un error crítico: los helados fueron distribuidos sin etiquetas de ingredientes. Esta omisión implica que contienen alérgenos no informados, entre ellos leche, huevos, maní, frutos secos, soja, trigo, sulfitos y colorantes. Para personas con alergias, el consumo de estos productos podría provocar reacciones graves o incluso potencialmente mortales. El retiro alcanza a decenas de sabores comercializados en presentaciones de 32 onzas (envase de papel azul) y 56 onzas (recipiente plástico). Entre ellos aparecen variedades populares como vainilla, chocolate, banana, cookies and cream o rocky road. Estos productos se distribuían exclusivamente en locales de la marca ubicados en el norte de California, donde se vendían directamente desde freezers en tiendas físicas. Las autoridades confirmaron que el problema fue detectado durante una inspección, donde se comprobó la ausencia total de rotulado obligatorio, una falla que viola las normas de seguridad alimentaria en Estados Unidos. Aunque hasta el momento no se reportaron casos de personas afectadas, el riesgo sigue siendo alto, especialmente para quienes tienen alergias alimentarias diagnosticadas. Las recomendaciones son claras: