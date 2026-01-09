Cada día del calendario está marcado por acontecimientos importantes que han dejado una huella la historia. Por esa razón, es importante conocer cuáles fueron las efemérides que tuvieron lugar un 9 de enero en nuestro país y en el mundo.

Estas son las efemérides del 9 de enero

1941: Nace en Staten Island (Nueva York, EE.UU.) la cantante folk y activista norteamericana Joan Baez.

(Hace 85 años)

1913: Nace en Yorba Linda (California, EE.UU.) Richard M. Nixon, político estadounidense que será el 37º presidente de los Estados Unidos, de 1969 a 1974 y se convertirá en el único presidente de su país que tenga que dimitir del cargo, debido a un escándalo de escuchas ilegales conocido con el nombre Watergate, por el allanamiento de la sede del Comité Demócrata Nacional en las oficinas del complejo Watergate, en Washington D.C. Más tarde se revelará que el escándalo también incluía fraude en la campaña electoral, espionaje político, sabotaje, intrusiones ilegales, auditorías de impuestos falsas, escuchas ilegales a gran escala y un fondo secreto en México para pagar a quienes realizaban estas operaciones fraudulentas.

(Hace 113 años)

1908: Nace en París, en el seno de una familia burguesa, Simone de Beauvoir, mujer memorable y una de las figuras intelectuales francesas más importantes y comprometidas de mediados del siglo XX como novelista, filósofa existencialista y feminista. Algunas obras suyas, como "El segundo sexo", serán elementos fundacionales del feminismo.

(Hace 118 años)

1881: Viene al mundo en el seno de una familia humilde y en la bella ciudad de Florencia (Italia), Giovanni Papini, escritor y poeta italiano agnóstico y anticlerical. Obtendrá el título de maestro y trabajará como bibliotecario en el Museo de Antropología de Florencia, hasta que, en 1903 funde la famosa revista literaria "Leonardo". Como ensayista se hará célebre con sus libros "El diablo", "Don Quijote del engaño" y "Gog". Más tarde se convertirá al catolicismo y escribirá su célebre "Historia de Cristo".

(Hace 145 años)

1878: Muere en Roma (Italia) Víctor Manuel II, primer rey de la Italia unificada desde 1861. Le sucede su hijo Humberto I.

(Hace 148 años)

1873: Fallece en el condado de Kent (Reino Unido), Carlos Luis Napoleón Bonaparte, primer y único presidente de la II República Francesa en 1848 y posteriormente el segundo emperador de los franceses en 1852, bajo el nombre de Napoleón III, siendo el último monarca que ha reinado sobre dicho país.

(Hace 153 años)

La efeméride más importante de este viernes

El evento más importante destacado es el nacimiento de Richard M. Nixon en 1913, ya que se convirtió en el 37º presidente de los Estados Unidos y es recordado por ser el único presidente en dimitir del cargo debido al escándalo de Watergate, que tuvo un impacto significativo en la política estadounidense y la confianza pública en el gobierno.